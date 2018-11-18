Януковича госпитализировали с серьезными травмами - СМИ

Бывший президент Украины Виктор Янукович был замечен в Московской клинике имени Склифосовского, куда поступил 16 ноября в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника и колена, сообщает КП со ссылкой на источник.
Отмечается, что источник получил данную информацию от одного из дежурных врачей больницы.
По информации врача, травмы он получил во время игры в теннис на известном подмосковном теннисном корте, откуда Януковича в карете скорой помощи увезли в больницу.
Януковича сопровождали несколько людей. В блоке больницы, где ему оказывалась помощь, на короткое время ограничили доступ для посетителей, затем он был направлен в реанимацию, однако в скором времени Януковича увезли в частную клинику.
Пресс-секретарь Януковича в телефонной беседе отказался прокомментировать данную информацию.
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