Януковича госпитализировали с серьезными травмами - СМИ

Бывший президент Украины Виктор Янукович был замечен в Московской клинике имени Склифосовского, куда поступил 16 ноября в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника и колена, сообщает КП со ссылкой на источник.

Отмечается, что источник получил данную информацию от одного из дежурных врачей больницы.

По информации врача, травмы он получил во время игры в теннис на известном подмосковном теннисном корте, откуда Януковича в карете скорой помощи увезли в больницу.

Януковича сопровождали несколько людей. В блоке больницы, где ему оказывалась помощь, на короткое время ограничили доступ для посетителей, затем он был направлен в реанимацию, однако в скором времени Януковича увезли в частную клинику.

Пресс-секретарь Януковича в телефонной беседе отказался прокомментировать данную информацию.