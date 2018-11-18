18 ноября 2018, воскресенье

Януковича госпитализировали с серьезными травмами - СМИ

2 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Виктор Янукович

Виктор Янукович

Бывший президент Украины Виктор Янукович был замечен в Московской клинике имени Склифосовского, куда поступил 16 ноября в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника и колена, сообщает КП со ссылкой на источник.

Отмечается, что источник получил данную информацию от одного из дежурных врачей больницы.

По информации врача, травмы он получил во время игры в теннис на известном подмосковном теннисном корте, откуда Януковича в карете скорой помощи увезли в больницу.

Януковича сопровождали несколько людей. В блоке больницы, где ему оказывалась помощь, на короткое время ограничили доступ для посетителей, затем он был направлен в реанимацию, однако в скором времени Януковича увезли в частную клинику.

Пресс-секретарь Януковича в телефонной беседе отказался прокомментировать данную информацию.

«Диалоги о будущем»

Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.

Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове