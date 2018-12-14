"Я знаю, как резать". Эрдоган процитировал запись убийства Хашукджи Сегодня, 18:20 250 Цей матеріал також доступний українською Реджеп Эрдоган обнародовал фрагменты аудиозаписи убийства Джамаля Хашукджи

На аудиозаписях убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи один из голосов говорит "Я знаю, как резать", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер процитировал фрагмент аудиозаписи, которую Анкара также предоставила американским и европейским спецслужбам, во время выступления в Стамбуле 14 декабря, сообщает Hurriyet Daily News.

По словам Эрдогана, голос на аудиозаписи принадлежит саудовскому эксперту-криминалисту. Он подчеркнул, что аудиозаписи указывают на причастность к убийству лиц из окружения наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

"Начальник разведки [Саудовской Аравии] говорит на записи, что это катастрофа, потому что этот человек [Хашукджи] находился под действием препаратов. "Я знаю, как правильно резать", - отвечает другой мужчина. Почему? Потому что он судебный эксперт. Он старший военный парень. В записях все это есть", - сказал Эрдоган.

Турецкие чиновники считают, что к убийству Хашукджи причастны руководитель саудовской службы судебной экспертизы Салах Мохаммед аль-Тубейги и сотрудник саудовской разведки Махер Абдулазиз Мутреб. Оба – приближенные к кронпринцу Саудовской Аравии.

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.