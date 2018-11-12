"Я задыхаюсь": СМИ узнали последние слова Хашукджи перед смертью

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи перед смертью в посольстве своей страны в Турции говорил, что задыхается.

Об этом в интервью Al Jazeera рассказал руководитель отдела расследований турецкой газеты Daily Sabah Назиф Караман, который ознакомился с содержанием аудиозаписей последних минут жизни Хашукджи.

"Я задыхаюсь... Снимите пакет с моей головы, у меня клаустрофобия", - процитировал Караман последние слова саудовского журналиста.

Как сообщается, в момент смерти на голову Хашукджи был надет полиэтиленовый пакет и он, вероятно, умер от удушения. Убийство саудовского журналиста длилось около семи минут, судя по аудиозаписи.

Караман рассказал, что убийцы покрыли пол полиэтиленовыми пакетами, прежде чем расчленить его тело. Сам процесс расчленения длился около 15 минут, его возглавлял глава Саудовского научного совета по судебной экспертизе Салах аль-Тубаиги.

По словам руководителя отдела расследований, Daily Sabah вскоре опубликует фотографии инструментов, которые были ввезены в Турцию и использовались саудовской группой убийц. Он добавил, что турецкая газета также опубликует некоторые записи, которые документируют последние моменты жизни Хашогги.

Как отмечает Al Jazeera, завления Карамана прозвучали на фоне информации, что турецкая полиция прекращает поиски тела Хашукджи, но уголовное расследование убийства саудовского журналиста продолжится.

Ранее сообщалось, что Турция передала аудиозаписи по делу Хашукджи пяти странам.

Напомним, оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.

По данным СМИ, в резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле обнаружили следы кислоты, которую могли использовать для растворения останков убитого журналиста

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