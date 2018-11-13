"Я никогда не прощу Трампа". О чем рассказала Мишель Обама в своих мемуарах

Во вторник, 13 ноября, в США стартуют продажи одной из наиболее ожидаемых книг года - мемуаров Мишель Обамы под названием Становление (Becoming).

Как пишут американские СМИ, книга уже бьет рекорды предзаказов и имеет шансы стать самой продаваемой в США за весь год. Ее первое издание напечатано тиражом 3 млн экземпляров и будет переведено на 31 язык.

Сама Мишель Обама отправляется в тур по 10 городам в поддержку своей книги, возвращая себе статус одной из наиболее знаковых фигур современной американской действительности. Согласно одному из последних опросов, на выборах президента в 2020 году она бы победила действующего президента Дональда Трампа с разрывом в 16%.

НВ рассказывает о наиболее интересных выдержках из книги бывшей первой леди США, которые уже обнародовали The New York Times, The Guardian, The Washington Post, The Independent.

О Бараке Обаме

Описывая зарождение своих отношений с Бараком Обамой, Мишель Обама позволила себе слова, которые "еще ни одна первая леди [в США] не написала о своем муже", как отмечает The Washington Post.

"Как только я дала волю своим чувствам в отношении Барака, они нахлынули все сразу - оглушающий поток вожделения, благодарности, удовлетворения и интереса", - откровенно пишет Обама.

Супруга 44-го президента США Мишель Обама призналась, что до конца не верила в его победу на выборах / Фото ЕРА

В то же время в своей книге она признает, что не надеялась на победу своего мужа в президентской гонке 2008 года. И хотя она благословила его кампанию, признается теперь уже бывшая первая леди, ей также приходилось скрывать "болезненную мысль: в конце концов, Барак был темнокожим в Америке". "На самом деле я не думала всерьез, что он может победить", - пишет супруга 44-го президента США.

Одним из наиболее сложных этапов их семейных отношений она называет глубоко личную проблему бесплодия. В своей книге Мишель Обама впервые рассказала, что потеряла ребенка из-за выкидыша, а обе их дочери, Мишель и Саша, были зачаты in vitro ("в пробирке").

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О роли первой леди и Белом доме

"Я была польщена и взволнована, став первой леди, но не единой секунды не думала, что мне уготована гламурная и легкая роль. Никто, к кому применимы слова "первый" и "темнокожий", никогда не стал бы так думать", - отмечает Обама.

Она также рассказывает, что в бытность Барака Обамы лидером США граница между офисом первой леди и президентским Западным крылом Белого дома была весьма ощутимой. Супруг лишь раз позвал ее в Овальный кабинет в рабочие часы - в 2012 году, после массовой стрельбы в начальной школе Сэнди-Хук в Ньютауне (штат Коннектикут) - тогда жертвами стрелка стали 27 человек.

Я была польщена и взволнована, став первой леди, но не единой секунды не думала, что мне уготована гламурная и легкая роль

"Мой муж нуждался во мне. То был единственный раз за все восемь лет, когда он попросил моего присутствия посреди рабочего дня. Мы оба изменили свои графики, чтобы остаться наедине ради минуты скорбного утешения", - пишет ОБама. Она также признает, что те события и картины окровавленных школьных классов оказали на президента неизгладимое впечатление. "Я видела по глазам, как все это надломило его и что сделало с его верой", - отмечает Обама.

Что же касается ее влияния на мужа как политика и на его планы, в книге Становление , как отмечает The Washington Post, нет никаких свидетельств о том, что первая леди делала попытки влиять на решения президента или была для него неофициальным советником. В то же время их семейное время было священным, а мировые проблемы порой отодвигались на второй планы ради чтения дочерям.

Тем временем самой Мишель Обаме порой приходилось спорить с советниками президента из-за организации мероприятий, которые вскоре станут ее визитной карточкой как первой леди - прежде всего с участием детей. В качестве одного из первых примеров такого противостояния она называет свое желание организовать вечеринку в Белом доме для семей военных по случаю Хэллоуина. Ряд представителей администрации Обамы выступили против такой идеи, полагая что в годы экономического кризиса такое веселье будет воспринято публикой как чрезмерное и слишком демонстративное.

Однако вечеринка все же состоялась, а детские праздники, мастер-классы и акции с тех пор стали регулярными событиями в Белом доме. "Насколько я знаю, с восприятием [публикой] было все в полном порядке", - иронично пишет Обама.

О реакции семьи на победу Трампа

Мишель Обама вспоминает, что в ночь выборов-2016 президентская чета смотрела кино в Белом доме. "Когда фильм завершился и включился свет, прожужжал телефон Барака, - пишет Обама. - Я увидела, как он взглянул на экран, а потом посмотрел снова, слегка нахмурив брови. "Хм, - сказал он. - Во Флориде результаты выглядят странно".

"В его голосе не было тревоги, скорее проблеск осознания - горячий уголек, внезапно вспыхнувший в траве. Телефон зажужжал снова. Мое сердце начало биться быстрее... Я смотрела на лицо мужа, не будучи уверенной, что готова услышать то, что он собирался сказать. Чтобы это ни была за весть, она была мало похожа на приятную. Именно тогда я почувствовала свинцовую тяжесть внутри, а мое беспокойство переросло в ужас", - вспоминает Мишель Обама.

Я хотела не знать об этом так долго, насколько это было возможно

Она рассказывает, что не смогла заставить себя следить за прямыми эфирами подсчета голосов и ушла спать, надеясь отстраниться от происходящего. За это время худшие опасения демократов подтвердились: преемником Барака Обамы на президентском посту стал Дональд Трамп. "Я хотела не знать об этом так долго, насколько это было возможно", - признает супруга 44-го президента США.

Обе дочери четы Обам - Малия, находившаяся на тот момент в Боливии, и Саша, собиравшаяся в школу в Вашингтоне, были также "глубоко потрясены" результатами выборов. "Я сказала обеим девочками, что люблю их и что все будет хорошо. Себе я пыталась повторять то же самое", - пишет Обама.

О Дональде Трампе

В своей книге Мишель Обама критикует 45-го президента США Дональда Трампа за сексизм и женоненавистничество, но еще более резко - за его участие в продвижении "теории заговора", ставящей под сомнение американское гражданство Барака Обамы.

Она характеризует кампанию Трампа по дискредитации своего мужа как "сумасшедшую и подлую", а также отмечает, что в ее основе лежали "плохо скрываемые ханжество и ксенофобия". Однако что еще хуже, отмечает Обама, эта кампания была опасной из-за преднамеренного разжигания эмоций в обществе.

Малия, Мишель и Барак Обамы / Фото ЕРА

"Что, если бы кто-то с нестабильной психикой зарядил пистолет и отправился бы в Вашингтон? Что, если бы такой человек отправился бы искать наших девочек? - с возмущением пишет супруга экс-президента. - Дональд Трамп, с его громкими и безответственными инсинуациями, поставил под угрозу безопасность моей семьи. И за это я никогда его не прощу", - бескомпромиссно отмечает в своих мемуарах бывшая первая леди.

Кроме того, в своих мемуарах Мишель Обама делится мыслями о современной Америке, также критикуя Трампа.

"Порой я просыпаюсь ночью, пытаясь понять, что происходит. Печально видеть, как поведение и политическая повестка дня нынешнего президента заставили многих американцев усомниться в себе, а также сомневаться в других и бояться друг друга. Иногда я удивляюсь, когда же будет достигнуто дно", - пишет бывшая первая леди.

О большой политике

Вопреки многочисленным догадкам о том, намерена ли Мишель Обама последовать примеру мужа и также бороться за место в большой политике, в своей книге она не озвучивает никаких намеков, свидетельствующих о таком желании.

Напротив, супруга 44-го президента США признается в своей неприязни к этой сфере.

"Я никогда не была поклонником политики, и мой опыт последних десяти лет мало что изменил, - пишет она. - Меня по-прежнему отталкивает чувство отвращения".