Я не знала, что это насилие. История женщины, мать которой придумывала ей смертельные болезни

Мариса Гвидт: Я все еще слишком часто думаю так, как моя мама учила меня думать

В течение всего моего детства моя мама убеждала меня, что я умираю. Она утверждала, что у меня рак, расстройство пищевого поведения и пневмония. И до недавнего времени я не понимала, что это насилие, пишет Мариса Гвидт для Narratively.

Приступы паники

Я почувствовала холодный метал инструмента сквозь рубашку, когда она проверяла мой позвоночник на деформации. Меня переполняли паника и уверенность, что у меня сколиоз. Я представляла свой позвоночник искривленным. Мне понадобится металлический корсет? В конце концов, инвалидная коляска? У меня началось головокружение, и я сказала, что нужно прекратить осмотр.

Я представляла свой позвоночник искривленным. Мне понадобится металлический корсет? В конце концов, инвалидная коляска?

Статья, которую мне нужно было написать о новой клинике по лечению сколиоза, не требовала личных интервью. Но я только что получила диплом в области журналистики, и хотела доказать, что чего-то стою своим профессорам-лауреатам Пулитцеровской премии. Поэтому я была в клинике. Когда я предложила физиотерапевту проверить меня на сколиоз, чтобы описать это в статье, она была рада.

После преждевременного окончания осмотра я все еще чувствовала, что собираюсь сбежать. В течение минуты я даже не могла ничего видеть. Меня посадили на стул и дали мне стакан воды. Когда головокружение прошло и зрение вернулось, я подумала "Черт, черт, черт. Это раньше никогда не происходило публично. Это ужасно непрофессионально".

Я извинилась перед женщиной и соврала: "У меня грипп". Но правда была в том, что у меня была паническая атака из-за пережитого в детстве насилия, а я об этом даже не знала.

Вера в рак груди

Примерно за двадцать лет до того, как меня проверяли на сколиоз, я сидела на пластиковом столе в комнате для осмотров со снятой футболкой. Доктор Виртц, который также оказался нашим соседом, ощупал мою левую грудь, потом правую. Мне было 10 лет и я скорее нервничала, чем была смущена. Доктор Виртц был четвертым врачом, у которого я побывала в нашем маленьком городке в Висконсине, и я надеялся, что он не скажет, что моя левая грудь размером с виноградину сделала меня слишком больной для школы.

Моя мама всегда говорила, что я слишком больна для школы. Когда мне было шесть лет, и мои родители развелись, я пропустила половину первого класса, потому что она была убеждена, что боли в желудке вызваны чем-то более смертельным, чем непереносимость лактозы. Для нее простуда была пневмонией... пока это и в самом деле не было пневмонией, в таком случае это было чем-то похуже.

Joe Gough / narrative.ly

Пока доктор Виртц ощупывал мои соски, моя мама пересказывала ему мою семейную историю рака груди. Болезнь убила мою бабушку, прабабушку и прапрабабушку. Я подумала об открытом гробу моей бабушки. Она была первым мертвым человеком, которого я видела. Но тот факт, что она была мертва, не пугал меня. Меня пугало то, как за два года до этого врач отрезал ей одну грудь и заставил ее носить парик.

Примерно через неделю после встречи с доктором Виртцом моя мама попросила мою няню взглянуть на мою грудь. Я уверена, что моя няня, популярная старшеклассница по имени Шона, подумала, что это странная просьба. Однако у моей мамы был харизматичный способ заставлять людей что-то делать. Она позвала меня и подняла мою футболку. "Посмотри на это; разве это не странно?" - спросила она Шону, прикоснувшись к моей груди и заставив ее сделать это. Шона пожала плечами и осталась спокойна: "Нет, - ответила она, - у меня тоже грудь росла неравномерно".

Доктор Виртц тоже не беспокоился. Он сказал ей, что я просто расту, и его точку зрения подтверждало УЗИ. Никакого рака. Но тот факт, что няни и врачи никогда не могут быть на 100% уверенными, невыносим для таких людей, как моя мама. Она наняла еще одну няню, нашла еще одного доктора, и отчаянно и решительно молилась за мою грудь на разных языках каждый вечер, прежде чем я засну.

Я предполагала, что упаду замертво, если пройдет слишком много времени между моими молитвами.

Следующий врач - на этот раз специалист - согласился с доктором Виртцом: мое развитие проходило четко по графику. По настоянию моей мамы он и его команда провели длительные тесты, но не нашли ничего плохого. Моя мама все еще была уверена, что у меня рак, и к этому времени я тоже. Специалист сказал ей привести меня снова через полгода, если моя вторая грудь не начнет расти.

Я доверяла маме и молилась, чтобы Бог исцелил меня. Во имя Иисуса, пожалуйста, избавь меня от рака груди, постоянно крутилось у меня в голове. Я предполагала, что упаду замертво, если пройдет слишком много времени между моими молитвами.

Когда моя вторая грудь в конечном итоге начала расти, моя мама все-таки привела меня снова к специалисту. Рак явно распространялся.

На этот раз в больнице нас встретил мой папа. Он был очень обеспокоен. Когда врачи увидели, что мои груди сравнялись по размеру, они удивились. Две маленькие виноградины. Они сделали еще один рентген, чтобы подтвердить, что у меня нет рака и что они свободны от моей мамы.

После того, как шесть месяцев я молилась почти без остановок, чтобы рак не убил меня, я бы предпочла, чтобы моя мама была права.

Я сидела в приемной с родителями, ожидая окончательного результата. Я знала, что у меня рак. Моя мама знала. Мой отец нервно сжал кулаки. Кто-то вышел и сообщил нам новости, и я почти вскрикнула от отчаяния. Я думала, что хочу быть здоровой, но, когда я узнала, что так и есть, я почувствовала себя одинокой и смущенной. Я хотела быть больной, потому что больные люди получают больше любви и внимания. Я вздохнула от разочарования. Мой папа заметил мою отрицательную реакцию и закричал, что он редко делал: "Ты хочешь болеть? Мариса, что с тобой не так?"

Он был так счастлив, что я не умру, как его мать. Он был так счастлив, что я проживу долгую жизнь. И он был так счастлив, что моя мама ошибалась. Но после того, как шесть месяцев я молилась почти без остановок, чтобы рак не убил меня, я бы предпочла, чтобы моя мама была права. Понимание, что я не могу доверять своей маме, было страшнее, чем когда-либо был рак. Если она ошибалась о раке груди, в чем еще она ошибалась?

* * *

Когда мне было 14 лет, моя мама не разрешала мне даже выгулять собаку вокруг жилого квартала длинной в полмили, в котором мы жили. Я могла пройти только половину пути, или меня бы похитили. Или собаку похитили бы. Я даже не знаю. Я прекратила спорить с ней, хотя я начала понимать, что она была неправа, все больше и больше. Она все еще верила, что у меня был рак груди несколько лет назад. Он прошел к этому времени, потому что однажды ночью Бог исцелил меня, когда голос нашего телеевангелиста Пэта Робертсона прозвучал из нашего радио на верхнем этаже.

Попытка освободиться

Когда каждые выходные я была у отца, мне не нужно было брать с собой паранойю моей мамы. Я могла быть обычным ребенком, болтаться с кузинами и смотреть MTV. Я сказала моему отцу, что хочу жить с ним, и это все, что ему нужно было услышать. Мы вызвали маму в суд, для передачи права на воспитание.

Меня познакомили с назначенным судом опекуном. Я прозвала ее Акулой, потому что ее работа заключалась в том, чтобы отстаивать мои интересы, и только кровожадное животное могло победить мою маму. Акула расспрашивала меня несколько раз, чтобы убедиться, что жить с отцом - это то, чего я действительно хочу. Однажды она попросила меня подтвердить это в гостиной моей мамы. Я напряженно села на дизайнерскую кушетку, зная, что моя мама слушала из другой комнаты, готовая наброситься. Но я не колебалась. В конце концов Акула была настолько уверена, что мой отец выиграет, что мы решили, что мне не нужно давать показания в суде.

Joe Gough / narrative.ly

Утром мои родители пошли в суд, а я отправилась в школу, ожидая, что после последнего звонка меня заберут и передадут моему отцу. Но этого не произошло. Я не помню, кто сообщил мне эту новость. Я просто помню, как моя мама самонадеянно улыбалась и злорадствовала по поводу успешного представления себя. Несмотря на то, что мой папа, дедушка и бабушка, и мой опекун встали на мою сторону, судья встал на сторону моей мамы. Он сказал, что я хорошо учусь в школе и нуждаюсь в стабильности. Я чувствовала себя бессильной и обвиняла себя. Я должна была пойти в суд.

Спасительное совершеннолетие

В конце моего старшего класса в средней школе моя мама обнаружила, что я собираюсь посетить небольшой университет в Мичигане, где учились мои дедушка и бабушка. Она пропустила это. Она не собиралась меня отпускать - тем более к людям, которые свидетельствовали против нее в суде. Она думала, что может остановить меня, и уровень ее контроля надо мной вызвал у меня отвращение. Я взбунтовалась, отказываясь есть за обеденным столом. Я брала тарелку в гостиную и ела, смотря плохие комедии. Моя мама решила, что это новое поведение - в сочетании с моей разборчивостью в еде - это то же самое, что расстройства пищевого поведения, которые мы видели в Докторе Филе. Она попыталась убедить моего последнего врача, что я умру без немедленного стационарного лечения.

Лейкопластыри доктора Локаскио были с персонажами Улицы Сезам, и он обращался со мной, как с маленьким ребенком, хотя мне было 17. Он был милым и забавным, но он никогда не разговаривал со мной без присутствия моей мамы. Когда моя мама резко объявила о моем "расстройстве пищевого поведения", я закатила глаза, но доктор Локаскио не заметил. Он уже смотрел в мою историю болезни и обнаружил, что у меня всегда был небольшой вес. Может быть, это было в пользу теории моей мамы.

Она попыталась убедить моего последнего врача, что я умру без немедленного стационарного лечения.

Увидев, что у нее есть шанс, моя мама начала болтать о том, как я не пью газировку или не ем свинины и морепродуктов. Мне нравился салат больше, чем любому другому ребенку, которого она знала, и я заказывала маленькую порцию в магазинах мороженого. А потом были ступни. Иногда внешние края моих ступней были холодными и красными. "Плохое кровообращение является признаком анорексии, верно?"

Я начала отключаться. Этого не происходило. Меня здесь не было. Тогда моя семья, друзья и я начали говорить о моей маме как о "чрезмерно опекающей" и "ипохондрической", потому что она водила меня к доктору из-за каждой мелочи. Но моя мама настолько хорошо смешивала факты с вымыслом, что даже я иногда сомневалась, не было ли это реальностью. У меня началось головокружение. Я почти потеряла сознание. Доктор Локаскио помог мне лечь, пока моя мама продолжала говорить. Он не понял, что мое головокружение было одной из бесчисленных панических атак, которые со мной случались, когда мне приходилось иметь дело с чем-то связанным с медициной. Вместо этого он думал, что я не съела достаточно на завтрак - в точности как говорила моя мама.

Хотя доктор Локаскио согласился, что у меня расстройство пищевого поведения, он не был согласен, что мне нужно в клинику. Моя мама нашла способ обойти это. Она отправила меня в какую-то клинику для звезд с пищевыми расстройствами в Лос-Анджелесе, и смотрела у меня из-за плеча, пока я регистрировалась. Этот план не был секретом, и я хлопала дверями и орала, пока у меня не воспалилось горло, каждый раз, когда она поднимала эту тему. Мы всегда держали наши окна открытыми в хорошую погоду, и соседи вызвали копов во время особенно жестокой схватки. Двое мужчин в форме пришли к нашей двери, и были раздражены, что их вызвали из-за ссоры матери с дочерью. Не было смысла объяснять, из-за чего мы ссорились. Моя мама была очаровательна, и у меня не было синяков. Они уехали.

Я хотела убежать, но я знала, что не могу. Моя мама просто отправила бы этих полицейских за мной. Однажды она вызвала полицию к моему отцу, когда мы забыли позвонить ей и сказать, что мы к нему добрались и находимся в безопасности. Их фонарики разбудили и напугали меня.

По закону, я была взрослой и это зависело от меня, но мне не приходило в голову, что у меня есть выбор.

В Калифорнийской клинике я едва могла говорить из-за всех тех криков. Это был мой 18-й день рождения. По закону я была взрослой и это зависело от меня, но мне не приходило в голову, что у меня есть выбор. Когда я говорила "нет" в прошлом, это никогда не работало. Почему должно было сработать сейчас?

После регистрации я была в шоке. Потом неудержимо рыдала. Дружелюбная медсестра конфисковала мои шнурки и шнурок от свитера, чтобы я себя не убила.

Но врачи в Лос-Анджелесе были хорошими. Они сразу отправили мою маму домой. Они знали, что у меня нет пищевого расстройства. Главврач пригласила меня в ее кабинет и сказала из-за своего большого деревянного стола, что мне не нужно общаться ни с кем, с кем я не хочу, включая мою маму. Она была первым человеком, сказавшим мне это, и ярость, которую я испытывала по поводу всей катастрофы, внезапно оправдалась.

Через два дня я отправилась из клиники в аэропорт со свидетельством о том, что я здорова, стоимостью $10 тысяч. Это впервые я была одна. Мой папа заплатил за мой перелет к бабушке и дедушке по телефону. Я была свободна. Я садилась в самолет в своем свитере, из которого вытащили шнурок. Я была так уверена в себе. Но затем я провела все полтора часа, сжимая мой подлокотник, дрожа и беспокоясь, что у меня случится остановка сердца, на которую, по словам доктора Фила, обречены страдающие расстройством пищевого поведения. Может быть, моя мама была права. Может быть, это я была сумасшедшей. Или, может быть, я была такой же сумасшедшей, как моя мама. Это были мысли, с которыми мне пришлось бороться долгие годы, чтобы их преодолеть.

Осознание

Моя паническая атака в клинике по лечению сколиоза убедила меня, что мне нужна помощь. Я нашла терапевта по имени Кэти - 40-летнюю женщину с короткими рыжими взъерошенными волосами. Картина в ее офисе висела слишком высоко. Я сказала ей об этом, но она не обиделась. Она знала, что это говорит беспокойство во мне. Когда я впервые описала свою маму Кэти, я использовала слова, с которыми я выросла: "Она просто одна из этих действительно сверхзаботливых мам, - сказала я, - Она слишком любит меня".

Но когда Кэти услышала подробности моих детских "болезней", она дала мне другой термин.

"Вы когда-нибудь слышали о делегированном синдроме Мюнхгаузена?" - спросила она.

Я громко рассмеялась. "Это когда родители отравляют своих детей, правильно?"

Опекун хочет, чтобы его видели как героя, борющегося за спасение ребенка, и рассматривает ребенка как продолжение себя, а не как человека.

Кэти не смеялась. Вместо этого она объяснила, что делегированный синдром Мюнхгаузена классифицируется как "ненастоящее расстройство, навязанное другому" в последнем диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам Американской психиатрической ассоциации, обычно и даже как правило оно не включает отравление. Это редкая форма жестокого обращения с детьми, когда опекун (обычно мать) изобретает или преувеличивает болезни у ребенка ради симпатии и внимания. Опекун хочет, чтобы его видели как героя, борющегося за спасение ребенка, и рассматривает ребенка как продолжение себя, а не как человека.

Кэти сказала, что ей совершенно ясно, что я пережила этот вид жестокого обращения. Я не хотела ей верить.

Я сильнее скрестила руки и ноги и сдвигала кутикулу на безымянных пальцах, так что пошла кровь, объяснения и опровержения проносились в моей голове: "Насилие? Как это могло быть правдой? Моя мама любит меня! Это очевидно. Возможно, мои воспоминания ошибочны. Возможно, было не так много визитов и врачебных осмотров. Может быть, это я преувеличиваю".

Я ушла из офиса Кэти и заказала детские медицинские записи. В течение двух недель стопка бумаг в три четверти дюйма (дюйм - около 2,5 см - ред.) подтвердила мои воспоминания и заставила меня хотя бы на мгновение принять правду.

Я никогда серьезно не болела. На самом деле, у меня никогда даже не было симптомов. Я пролистывала страницы, напечатанные на бумаге и написанные вручную, некоторые с рекомендациями, чтобы моя мама посетила терапевта. Слова врачей кратки, объективны и бесстрастны. Держать в руках физические доказательства эмоционального насилия - такое бывает редко и часто это невозможно - но у меня они были.

Я была в ярости - не только на маму, но и на взрослых в моем детстве. Почему мои учителя не задавали вопросов по поводу моего отсутствия? Почему чертовы врачи не переставали проверять меня на болезни, которых, как они знали, у меня не было? Почему никто не позвонил моему папе? Я также злилась и на себя. Как я могла не знать, что это со мной происходит?

Иногда мне жаль, что она просто не отравила меня и не устранила любые сомнения.

После нескольких лет терапии гнев исчез, но мои неуверенность и беспокойство остаются.

Моя мама сейчас "умирает" и наши ежемесячные телефонные разговоры вращаются вокруг нее, рассказывающей детальные и противоположные описания ее бесчисленных, неизлечимых физических недомоганий. Я обычно позволяю ей говорить, потому что я знаю, что она больна - возможно, просто не тем заболеванием, которое она себе приписывает. Ее столкновение с идеей, что она психически больна и преувеличивает свои физические симптомы - так же, как она поступала со мной в детстве - конечно, ни к чему не привело. Я никогда не использовала слово "насилие" в разговорах с ней. Нет никакого смысла. Врачи, которые не на ее стороне, ошибаются. Любой, кто не на ее стороне, ошибается.

Когда дело доходит до моего тела, я до сих пор возвожу до уровня катастрофы любое физическое несовершенство. Теперь я просто веду дневник и контролирую дыхание, чтобы успокоиться и напомнить себе, что я, вероятно, не больна.

Но иногда я забываю вести дневник или правильно дышать. У меня на левой щеке небольшая родинка, которую дерматолог добродушно называет знаком красоты, но я считаю, что у нее предраковый рост и ее нужно будет удалить. Я регулярно представляю абсурдно большую площадь кожи вокруг родинки, которую вырезают из моей щеки как кусок пирога. После операции я все еще больна и выгляжу ужасно - с большими шрамами и кривым взглядом из-за шва. Я лучше убью себя, чем пройду химиотерапию.

Я знаю, что я представляю такие вещи, потому что пережила насилие, но я не всегда чувствую, что пережила насилие. Я все еще слишком часто думаю так, как моя мама учила меня думать. Трудно почувствовать то, что вы не можете физически увидеть или описать, не просматривая медицинские записи. Иногда мне жаль, что она просто не отравила меня и не устранила любые сомнения.

Перевод НВ