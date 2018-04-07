Я не знаю, почему мы сражаемся. Волна насилия в Конго уничтожает страну

Число беженцев в Конго достигло 4,5 млн человек, максимальной цифры за 20 лет

Демократическая Республика Конго утопает в новом цикле насилия и политических потрясений – самом масштабном за последние годы, пишет британское издание The Guardian. Миллионы людей бегут, спасаясь от кровопролития в разваливающейся стране.

НВ приводит полный перевод материала.

Война без мира

Джастин Капиту умирает. Он еще не знает об этом, и доктора, лечащие 22-летнего повстанца, вряд ли скоро известят его, однако у него практически нет шансов прожить более нескольких месяцев.

Капиту был ранен в декабрьском столкновении между его повстанческой группой и соперничающей группировкой. Даже в отдаленных лесистых долинах и холмах на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), где прошел бой, мало кто придал ему значение. Такие кровавые стычки здесь стали почти ежедневным явлением.

Пули раздробили правую руку Капиту и повредили его кишечник. Изможденного и израненного, его лечат в единственном госпитале, который обслуживает полмиллиона жителей территории Масиси, расположенной почти в тысяче миль к востоку от Киншасы, столицы Конго.

Я был всего лишь пехотинцем, так что на самом деле даже не знаю, почему мы сражаемся

Капиту весит всего 30 кг, его постоянно мучают боли, а организм способен усваивать лишь пятую часть пищевой ценности того небольшого количества еды, которое он в состоянии проглотить. Брошенный бывшими соратниками, он ничего не знает о местонахождении своей семьи.

"Я был всего лишь пехотинцем, так что на самом деле даже не знаю, почему мы сражаемся, - говорит он. – Думаю, есть много причин... Я не думаю, что войны здесь когда-нибудь закончатся. Скорее всего, будет только хуже".

Многие разделяют мнение Капиту. В последние месяцы огромная центральноафриканская страна охвачена волной насилия, мятежей, протестов и политических потрясений, что привело к опасениям новой гражданской войны, подобной той, что унесла жизни 5 млн человек с 1997 по 2003 год.

По всей стране ситуация с безопасностью значительно ухудшилась, поскольку правительственная власть рухнула, что воодушевило соперничающие группы повстанцев, господствующих на больших территориях и нередко конкурирующих за богатые ресурсы ДРК.

Президент, Жозеф Кабила, отчаянно цепляется з власть, в то время как различные группы и отдельные персоналии с помощью насилия добиваются денег, территорий и поддержки накануне возможных выборов в этом году.

Гуманитарная беда

Гуманитарная ситуация страшная. Более 13 млн конголезцев – вдвое больше, чем год назад - нуждаются в гуманитарной помощи, а 7,7 млн столкнулись с серьезной нехваткой продовольствия, что на 30% превышает показатель прошлого года, сообщила в марте ООН. Многие представители гуманитарных организаций сетуют, что внимание всего мира было перенаправлено на более освещаемые [в СМИ] кризисы на Ближнем Востоке.

Число перемещенных лиц в ДРК, по последним данным, достигло 4,5 млн человек, высочайшего показателя за последние 20 лет. В стране постоянно происходят вспышки холеры. А боевые действия, как и опасался Капиту, лишь разгораются.

Из-за ухудшения ситуации в Конго осталось крайне мало гуманитарных организаций / Фото ЕРА

За последние недели тысячи солдат регулярной армии атаковали поселения по всей провинции Северное Киву, где базируются повстанческие группировки. Близ города Бени армия ДРК сражается с исламистскими боевиками, повинными в убийстве 14 миротворцев ООН в ноябре, что стало крупнейшей единовременной потерей среди миротворческого контингента Объединенных Наций за 25 лет. Десятки людей погибли в постоянных засадах и стычках.

Хотя ситуация в Гоме, крупнейшем городе на востоке, остается спокойной, повстанцы столкнулись с силами безопасности в его окрестностях. В других местах на востоке этнические конфликты привели к массовым убийствам. Около города Буниа погибли сотни людей.

Жесткие бои произошли и к западу от города Масиси, когда правительственные войска атаковали базу влиятельного местного полевого командира, известного как Генерал Дельта.

Среди более 1,4 млн человек, вынужденных покинуть свои дома в провинции Северное Киву из-за недавних боевых действий, – 14-летняя Барака Буйра, бежавшая со своими братом и сестрой, когда вооруженные мужчины одной из самых мощных местных группировок напали на ее деревню недалеко от небольшого городка Ньябиондо, вскоре после того, как три недели назад правительственные войска начали наступление на базы боевиков.

Дороги в Конго крайне усложняют работу медиков и гуманитарных организаций / Фото Terese Hart via Flickr

Прячась среди деревьев, 14-летняя девушка наблюдала, как мужчин избивали, а кричащих женщин затаскивали в хижины. Буйра видела несколько трупов на земле, но надеется, что ее родители тоже бежали. Ей ничего не известно о том, где они.

"Мы страдаем. Это наше несчастье", - говорит Буйра, которая уже 48 часов несет младших брата и сестру, чтобы добраться до относительно безопасного лагеря для беженцев.

В этом лагере нет воды и еды, с тех пор как гуманитарные организации покинули регионы несколько месяцев назад из-за растущей опасности. Одна из семей приютила Буйру в своей самодельной хижине, однако мало чем может помочь вдобавок.

Международная помощь: капля в море

Врачи без границ - одна из немногих международных неправительственных организаций, которые все еще работают в регионе. Среди прочих проектов, она поддерживает госпиталь на 300 мест в Масиси, где около 17 тыс. человек получили помощь в 2017 году, а также центр здравоохранения в Ньябиондо, сеть мобильных клиник и автопарк "скорых". За последние два месяца персонал и транспорт Врачей без границ атаковали пять раз.

Логистика здесь представляет собой колоссальный вызов. Можно провести целый день за рулем, чтобы преодолеть 60 км между Гомой и Масиси по грязным грунтовым дорогам. Дорог с покрытием нет и во многие отдаленные места можно добраться лишь на мотоцикле, да и то порой после нескольких дней пешей ходьбы по лесным тропам. Пациенты регулярно умирают в пути, когда дорогу перекрывают оползни, тропические ливни или боевые действия.

Контингент ООН в Конго регулярно подвергается нападениям / Фото ЕРА

"Проблема в том, что такая нестабильная ситуация, как сейчас, означает, что люди нуждаются в нас больше чем когда-либо, однако добраться к ним все тяжелее", - говорит Себастьян Тесье, руководитель проекта Врачи без границ в Масиси.

Кризис усугубляется отсутствием международных сил. Миссия ООН в Конго – крупнейший и самый дорогой миротворческий проект, однако пять баз ООН близ Масиси были закрыты в прошлом году, после того как США инициировали сокращение расходов.

Майор Адиль Эссерхир, спикер миротворческих сил ООН, говорит, что контингенту приходится быть более гибким. "Мы должны делать всю ту же работу с меньшими ресурсами. Проблема в том, что нам как военным приходится находить решение для невоенных проблем", - отмечает Эссерхир.

Насилие как политический инструмент

В тоже время страну будоражат протесты, часто жестоко подавляемые, поскольку второй президентский срок Кабилы истек 15 месяцев назад. Прошлогоднее восстание в центральных провинциях стоило тысяч жизней, за ним последовала серия массовых тюремных побегов.

"Не хватает политической воли, чтобы расправиться с боевиками… Единственный способ удержать власть для нынешнего режима – поддерживать ситуацию, которая позволит продолжать разграбление. Каждая вооруженная группировка может иметь связи с чиновниками в Киншасе, будь то правительство или армия", - говорит Фидель Бафиленда, аналитик из Гомы.

Правительственные войска ведут бои с повстанцами, однако армию подозревают в связях с отдельными группировками / Фото ЕРА

Высокопоставленные чиновники признают проблему.

"Это страна, где каждый может использовать боевиков. Я не могу отрицать, что между политиками и [вооруженными] группировками существуют контакты, но нет доказательств того, что они [власти] их финансируют. Мы молодая демократия", - говорит Жюльен Палуко, губернатор Северного Киву.

Палуко, сторонник Кабилы обвиняет "недостаток государственной власти" в проблемах Северного Киву, расположенного более чем в 1 тыс. миль к востоку от Киншасы. Армия и полиция деморализованы, коррумпированы и плохо обучены. Экономический спад и стремительно растущие цены ударили по зарплатам.

Когда нет полиции, армии или правовой системы, работает закон джунглей

"Когда нет полиции, армии или правовой системы, работает закон джунглей. Мы должны работать лучше. У нас были трудные времена, но мы достигли определенного прогресса", - полагает Палуко

Возобновившиеся боевые действия означают еще и волну сексуального насилия.

Анастасия Айсизанье, медик Врачей без границ, работающая в Ньябиондо, говорит, что в январе бойцы одной из вооруженных группировок изнасиловали 60 женщин, захватив деревенский рынок. Врачи без границ фиксируют вдвое больше случаев сексуального насилия ежемесячно в 2018 году по сравнению с минувшим.

"Где бы ни шли бои, там всегда систематическое насилие – в деревнях, на блокпостах на дорогах, везде", - говорит Айсизанье.

Аналитики в ДРК особенно опасаются растущего напряжения между этническими общинами. Несмотря на обилие воды и плодородных почв, существует жестокая конкуренция за землю на густонаселенных зеленых холмах над озером Киву, а также за прибыльные шахты, где золото, колтан и другие ресурсы, высоко ценимые в развитом мире, выдирают из земли горняки-кустари.

Лидеры многих местных повстанческих групп называют свои действия самозащитой.

"Мы лишь защищаем наши деревни. Когда правительство и их союзники прекратят попытки выжить нас с наших земель, тогда мы прекратим сражаться. До тех пор войны продолжатся", - говорит The Guardian полковник Фаустин Мисибахо, высокопоставленный офицер Альянса патриотов за свободное и суверенное Конго.

Многие из бойцов очень молоды. Капиту было всего 14 лет, когда он примкнул к ополченцам, ища возмездия за убийство отца и деда правительственными войсками в ходе рейда в его родной деревне.

"Моя группировка убила многих людей. Нас действительно боялись и уважали, - говорит он. - Я не думаю о тех, кого убил лично. Почему я должен? Они бы не думали обо мне, поменяйся мы местами".

Перевод НВ