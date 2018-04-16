Я не хочу умирать, мама: СМИ обнародовали аудиозапись звонков из горящего ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

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Некоторые операторы отвечали людям на просьбы о помощи довольно грубо

Некоторые операторы отвечали людям на просьбы о помощи довольно грубо

В Сети обнародовали аудиозапись обращений в экстренные службы людей, застрявших в торговом центре Зимняя вишня во время Пожара в Кемерово, а также их родственников и просто случайных очевидцев.

На них зафиксированы отчаянные просьбы людей о спасении, в то время как операторы, раз за разом обещают им помощь, которая "уже выехала".

При этом ответы некоторых сотрудников экстренных служб на претензии граждан о том, что людей не спасают, оказались довольно резкими: "Ко мне какие претензии?"; "Мне что сделать?"; "Вы мешаете мне работать!"; "И что? В полицию сообщайте".

При этом во время некоторых звонков было слышно плачь детей, просивших о помощи: "Мама, я не хочу умирать... Мама, пожалуйста".

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Ранее сообщалось, что, по официальным данным, во время пожара в торговом центре Зимняя вишня в российском Кемерово 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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