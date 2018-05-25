Я могу пропустить собственный медовый месяц. Фанаты Ливерпуля рассказали, как добирались в Киев на финал ЛЧ

Болельщики Ливерпуля, которые приехали в Киев на финальный матч Лиги Чемпионов, рассказали, как они ехали в украинскую столицу, чтобы увидеть игру любимой команды.

Как сообщает ВВС Украина, некоторые фанаты выбрали прямые чартерные рейсы из Ливерпуля в Киев. Другие же добирались в Киев значительно дольше.

Как рассказал 22-летний Рамиз Тахир, чтобы добраться до Киева он должен проехать через четыре страны в течение четырех дней: Швецию, Латвию, Украину и Литву, а затем вернуться в Лондон в понедельник.

"Оказалось, что билеты в одну сторону дешевле другие варианты и в сумме примерно составляют 610 фунтов стерлингов. Слава добрым украинцам, которые предоставили свои квартиры в рамках Facebook-кампании Бесплатная кровать для Киева, жилье мне не будет стоить ничего", - отметил Тахир.

Джон Диксон из города Бебингтон рассказывает, что его путь в Киев начался со станции Ливерпуль Лайм Стрит в Глазго, на самолете от Глазго до Паланги в Литве, а затем на арендованном автомобиле в аэропорт Вильнюса через всю Литву, что займет около трех часов, а оттуда уже в Киев.

"Мы сделали бронь перед вторым полуфиналом в Риме, поэтому заплатили 100 фунтов. Мы вернемся не раньше следующего вторника после игры, потому что другие варианты были слишком дороги. На обратном пути мы просто полетим через Румынию, что стоило нам 200 фунтов стерлингов на троих", - сказал он.

Том Уайтхед из города Хейшем рассказал, что в Киев будет добираться восемью поездами из Ланкастера в Киев - через Париж, Франкфурт, Дрезден, Вроцлав, Краков и Львов. Общая стоимость билетов составила 400 фунтов.

Джейк Норрис из Австралии вылетает из Киева в Ханой с двумя пересадками в Москве и Минске. Билеты стоили 1500 тысячи фунтов.

Стивен Томпсон женится за день до финала и у него уже запланирован медовый месяц, и он надеется, что не пропустит его.

"Я заплатил 1050 фунтов стерлингов за обратный рейс, который прибывает примерно в 5.30 в воскресенье (надеюсь), а в 9 утра мы отправляемся в свадебное путешествие. Билет стоил 140 фунтов стерлингов... и потенциально может стоить мне моего брака. Моя невеста Рейчел узнала об этом еще несколько месяцев назад. она, наверное, тайно надеялась, что команда не выйдет в финал. Говорит, что не очень волнуется, но думаю, что она очень разозлится, если я пропущу свой рейс в воскресенье утром", - рассказывает Томпсон.

Марк Далтон с Честера выезжает из города Уиднес автобусом. Мужчина говорит, что у него до сих пор нет билета на матч, поскольку свой он отдал сыну Мэтью. Далтон надеется, что сможет получить еще один.