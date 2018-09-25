Я думал, что умру. Индонезийский юноша провел 49 дней, дрейфуя в открытом океане

Алди Новел Адиланг (справа) в японском порту через несколько дней после спасения

19-летний индонезийский юноша провел 49 дней в плавучей рыбацкой хижине, унесенной в открытый океан, прежде чем его наконец спасли.

НВ рассказывает, как ему удалось выжить.

Как подросток оказался в беде

С 16 лет индонезийский подросток Алди Новел Адиланг работал в одной из самых изолированных профессий в мире. Он обслуживал ромпонг – плавучую ловушку для рыбы, похожую на маленькую деревянную хижину на платформе, поддерживаемую буями и заякоренную на морском дне далеко от берега.

Неподалеку от города Манадо (провинция Северный Сулавеси в Индонезии) Адиланг в одиночку проводил в море целые недели, рассказывает индонезийское издание The Jakarta Post. Его работа состояла в том, чтобы каждый вечер включать на ромпонге свет, приманивающий рыбу – подплывая к платформе, она затем попадает в специальные сети.

Работодатель Адиланга, который держал около 50 таких ромпонгов в окрестностях Манадо, каждую неделю присылал к нему людей, которые забирали улов, а также привозили необходимые припасы: воду, еду, газ для приготовления пищи и топливо для электрогенератора. В промежутках между этими визитами Адиланг был предоставлен сам себе.

Однако в результате шторма в средине июля трос, удерживавший платформу 19-летнего юноши, оборвался, и его стало уносить в открытый океан. Для плавания ромпонг не предназначен, поэтому ни весел, ни двигателя, ни паруса на нем не было. Адилангу предстояло пережить почти два месяца дрейфа, надеясь лишь на свои силы.

Что помогло ему выжить

Скудных запасов еды Адилангу хватило на первые несколько дней. Воду он пытался использовать как можно экономнее, но вскоре закончилась и она. Впоследствии юноша рассказал, что пытался пить морскую воду, процеженную через собственную одежду, чтобы уменьшить концентрацию соли.

Чтобы подкрепить силы, индонезиец питался рыбой. Когда закончился газ для приготовления еды, он жарил ее на огне, разведенном из досок, оторванных от деревянного ограждения платформы.

Юноша на борту спасшего его судна Arpeggio / Фото ЕРА / Consulate General of Indonesia in Osaka

На борту была небольшая портативная рация, подаренная ему другом, однако на третий день ее сигнал стал пропадать, а через неделю исчез совсем, рассказал юноша газете Tribun Manado.

Он также признался, что за 49 дней дрейфа в открытом океане его не единожды одолевали отчаяние и страх. "Я думал, что умру там", - сказал 19-летний юноша. Адиланг даже подумывал о том, чтобы свести счеты с жизнью, бросившись в море, однако уверяет, что в этой мысли его разуверили религиозные наставления родителей: "Если ты в отчаянии, молись". Библию, которая была с ним на ромпонге, подросток также упомянул среди средств своего спасения.

Как спасли юношу

Хранить выдержку было тем труднее, что за недели плавания мимо Адиланга прошли более десятка судов, однако юноша не смог привлечь внимание ни одного из них.

"Каждый раз, когда он видел большой корабль, его переполняла надежда. Однако более 10 судов проплыли мимо – ни одно из них не остановилось и не увидело Алди", - рассказывает Фаджар Фирдаус, сотрудник индонезийского консульства в японской Осаке, которое впоследствии курировало его отправку домой, обратно в Индонезию.

Так было до тех пор, пока дрейфующий ромпонг наконец не был замечен судном Arpeggio, шедшим под флагом Панамы. Индонезийская пресса пишет, что дать сигнал экипажу корабля юноше все же помогла рация, однако каким именно образом – не уточняется.

Алди Новел Адиланг (на фото в центре в белой футболке) и его семья / Фото Consulate General of Indonesia in Osaka

Судно Arpeggio подобрало Адиланга в водах Гуама - острова в западной части Тихого океана, - то есть маршрут его дрейфа в итоге составил сотни километров.

Чтобы спастись, обессиленному юноше пришлось сделать финальный рывок в своей борьбе за жизнь: из-за сильных волн в океане к веревочному трапу, сброшенному с борта судна, он добирался вплавь.

6 сентября Arpeggio доставило Адиланга в Японию, где ему пришлось переждать карантинный период и рассказать все подробности своей истории властям, чтобы получить необходимые документы для въезда в страну. Затем юношу наконец-то отправили домой – 9 сентября он прибыл в родной Манадо, где встретился со своей семьей. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, говорят индонезийские власти.