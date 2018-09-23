Я думаю, это рай. Как живет испанский город, в котором запретили автомобили

Мэр испанской Понтеведры Мигель Анксо Фернандез Лорес, который возглавил город в 1999 году, принял нестандартное решение - сделать исторический центр полностью пешеходным и ограничить скорость движения автомобилей до 30 км/ч. Понтеведра преобразилась до неузнаваемости: смертность в ДТП сократилась до нуля и пока в соседних городах сокращалось население, там появилось 12 тысяч новых жителей. Горожане не сразу приняли изменения и кое-что критикуют. Но признают, что жить и растить детей тут гораздо приятней, чем в других городах.

НВ публикует перевод статьи The Guardian о Понтеведре.

Автомобиль не дает больше прав

Люди не кричат в Понтеведре или кричат меньше. После изгнания всего дорожного движения, кроме самого необходимого, нет работающих двигателей или сигналящих гудков, нет металлического рычания мотоциклов или рычания людей, пытающихся быть услышанными, несмотря на шум, - ничего из обычного саундтрека испанского города.

Вместо этого вы слышите на улицах чириканье птиц в камелиях, звон чашек кофе и звук человеческих голосов. Учителя присматривают за маленькими детьми в городе без страха, что кто-то из них выбежит на дорогу.

"Послушайте, - говорит мэр, открывая окна своего кабинета. С улицы внизу доносится звук человеческих голосов, - До того, как я стал мэром, каждый день по этой улице проезжало 14 тысяч автомобилей. За день через город проезжало больше автомобилей, чем здесь живет людей".

Мигель Анксо Фернандез Лорес был мэром галисийского города с 1999 года. Его философия проста: владение автомобилем не дает вам права занимать общественное пространство.

"Как это возможно, чтобы пожилые люди или дети не могли пользоваться улицей из-за автомобилей? - спрашивает руководитель городской инфраструктуры Сезар Москера, - Как это возможно, что частная собственность - автомобиль - занимает общественное пространство?"

Лорес стал мэром после того, как 12 лет был в оппозиции, и в течение месяца сделал пешеходными все 300 тысяч квадратных метров средневекового центра с улицами, вымощенными гранитными плитами.

Центр Понтеведры / Фото: Luis Pereiro Gomez / theguardian.com

"Исторический центр был мертв, - говорит он, - Было много наркотиков, он был полон автомобилей - это была маргинальная зона. Это был город в упадке, загрязненный, и было много дорожно-транспортных происшествий. Он был в застое. Большинство людей, у которых была возможность переехать, сделали это. Сначала мы думали улучшить условия дорожного движения, но не могли придумать план, который бы сработал. Вместо этого мы решили вернуть общественное пространство жителям, и для этого избавиться от автомобилей".

Этапы изменений

Они остановили автомобили, пересекающие город, и избавились от парковок на улицах, потому что люди, которые ищут место для парковки, являются причиной большинства пробок. Они закрыли все наземные автостоянки в центре города и открыли подземные, и другие на периферии - 1686 свободных мест. Они избавились от светофоров в пользу перекрестков с круговым движением, расширили зону без автомобилей от старого города до района XVIII века и приняли меры для снижения интенсивности движения во внешних зонах, чтобы ограничить скорость до 30 км/ч.

Выбросы CO2 снизились на 70%, около трех четвертей поездок, которые раньше были автомобильными, сейчас стали велосипедными или пешими передвижениями

Выгоды многочисленны. На тех же улицах, где с 1996 по 2006 год в дорожно-транспортных происшествиях погибло 30 человек, в последующие 10 лет погибло всего три человека, а с 2009 года - ни одного. Выбросы CO2 снизились на 70%, около трех четвертей поездок, которые раньше были автомобильными, сейчас стали велосипедными или пешими передвижениями, и, тогда как население других городов в регионе сокращается, в центральной Понтеведре появилось 12 тысяч новых жителей. Кроме того, отказы в разрешениях на строительство больших торговых центров означали, что малые предприятия, которые в других местах не смогли выдержать длительный экономический кризис в Испании, сумели остаться на плаву.

Лорес, член левого Галисийского Националистического Блока, является редкостью в солидно-консервативном северо-западном регионе. Понтеведра, население которой 80 тысяч человек, - это родина Мариано Рахоя, бывшего премьер-министра Испании и лидера правой Народной партии. Однако мэр говорит, что Рахой никогда не интересовался городским проектом, который принес его родному городу многочисленные награды.

Естественно, не все прошло легко. Люди не любят, когда им говорят, что они не могут ехать туда, куда они хотят, но Лорес говорит, что, хотя люди утверждают, что это право, на самом деле то, чего они хотят, является привилегией.

"Если кто-то хочет жениться в зоне без автомобиля, жених и невеста могут въехать на машине, но все остальные должны идти пешком, - говорит он, - То же самое с похоронами".

Что думают об изменениях местные жители

Основные жалобы заключаются в том, что такая схема привела к загруженности дорог на периферии города, и что мест для парковки недостаточно.

"Город идеально подходит для пешеходов, - говорит местный архитектор Роджелио Карбальо Солер, - вы можете пройти из одного его конца в другой за 25 минут. Есть вещи, которые можно критиковать, но нет ничего, что могло бы заставить вас отвергнуть эту модель".

Из одного конца Понтеведры в другой можно дойти за 25 минут

Позже, на детской вечеринке по случаю дня рождения, группа родителей обсуждает плюсы и минусы города, свободного от автомобилей. "Проблема заключается в том, что утром на нескольких улицах, где разрешены автомобили, есть пробки, - говорит Рамиро Арместо, - Нет общественного транспорта с периферийных автомобильных стоянок в центр. С другой стороны, я жил в Валенсии и Толедо, но я никогда не жил в городе, в котором так легко жить, как здесь".

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Ракель Гарсия говорит: "Я жила в Мадриде и во многих других местах, и я думаю, это рай. Даже если идет дождь, я везде хожу. И те же лавочники, которые жалуются, выжили, несмотря на кризис. Это также отличное место для детей".

"Нужно больше мест, где вы сможете припарковаться на пять минут, чтобы иметь возможность привезти детей в школу, когда идет дождь, - говорит Виктор Прието, - Здесь, если идет дождь, - а дождь идет часто - люди едут на машине, чтобы купить хлеб. Они делают это реже сейчас. Я почти не пользуюсь сейчас своей машиной".

Все работы финансировались на местном уровне без помощи от регионального или центрального правительства.

"Фактически, это повседневные общественные работы, которые выполнялись в контексте глобального проекта, но они стоят столько же или даже меньше, - говорит Лорес, - Мы не осуществляли грандиозных проектов. Мы сделали то, что было в наших руках".

Перевод НВ