«Анальная стадия фиксации». Психолог — о поведенческом портрете Путина и причине его непристойных публичных высказываний 1 декабря, 08:13 Эксклюзив НВ Владимир Путин использует сальные шутки, чтобы таким образом продемонстрировать наглость, которая в свою очередь маскирует неуверенность российского диктатора, считает психолог Валентин Ким (Фото:Reuters)

Валентин Ким, психолог и эксперт по невербальной коммуникации, проанализировал нынешнее психологическое состояние российского диктатора и определил его главные проблемы

В течение последнего года западные СМИ неоднократно заостряли внимание на психологическом и психическом состоянии Владимира Путина, пытаясь выяснить, чем вызвана его безосновательная ярость и ненависть как к Украине, так и к остальному миру.

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НВ обратился за консультацией к психологу и эксперту по невербальной коммуникации Валентину Киму с просьбой дать профессиональную оценку поступкам и действиям российского диктатора.

— Заметили ли вы как психолог за последнее время какие-то изменения в поведении и психическом состоянии Владимира Путина?

— Начнем с того, что на самом деле Владимир Путин — персона, которая очень «дефицитно» присутствует в информационном пространстве. Крайне редко можно наблюдать его нестандартные или неформальные проявления, поэтому делать глубокие выводы сложно. Это первый фильтр, искажающий наше восприятие. Второй фильтр состоит в том, что у нас сейчас довольно субъективное отношение к оценке Путина, поскольку мы — жертва агрессии, поэтому более склонны к тому, чтобы видеть какие-то признаки его скорой смерти или какого-то разочарования и т. д. Впрочем, постараюсь оценивать его настолько объективно, насколько это возможно.

Итак агрессия Путина после 24 февраля (все прекрасно понимают, что это была воля одного человека, чтобы эту агрессию направить) — это очень нетипичный для него шаг. Путин — достаточно здравомыслящий и очень осторожный человек, которому характерно действовать постепенно, не отвечать сразу. Он склонен запоминать обиды, накапливать их, трансформировать во что-то, заранее готовиться, и уже потом с помощью действительно каких-то спецопераций наносить вред своему противнику. Путин вообще не харизматичный лидер, он не выходец из военной среды, он спецслужбист, а это система, действовавшая именно спецоперациями, диверсиями. То есть незаметно нанести максимальный ущерб как можно меньшей ценой.

А здесь накануне 24 февраля все видят, как он через колено ломает свой Совет безопасности, обесценивает и презирает свое окружение и начинает полномасштабную войну. То, что он никогда не делал.

Этот шаг сложно объяснить только с точки зрения политики или психологии. Полагаю, важнейшее изменение в поведении Путина произошло не сейчас, не в последние месяцы, а до этого. Думаю, это связано не только с тем, что он получил какую-то информацию, но и с тем, что длительное пребывание у власти вызывает трансформацию личности. Власть — довольно токсичная вещь и неподготовленная, неустойчивая личность, склонная к таким низким проявлениям, очень страдает от этого. Путин, находясь длительный срок у власти, действительно претерпел некоторые изменения и, кажется, за эти годы окончательно поверил в свою избранность, потому что ему доступно все, и он может сделать все, что угодно.

Другая версия состоит в том, что окружение Путина действительно ожидало от него шага, который окончательно оставил бы его у власти навечно.

Огромная проблема Путина в том, что он постоянно пытается подтвердить собственную легитимность. Дело в том, что у него явный синдром самозванца. Это синдром человека, который постоянно считает, что он занимает не свое место. А Путин — человек, всю жизнь находившийся на вторых ролях, был не фигурой, а фоном, таскал за кем-то чемоданы и т. п. , а после 40 с лишним лет неожиданно попадает на первую должность в государстве. Здесь он поверил в свою исключительность и одновременно может испытывать комплекс самозванца, что он случайный человек. А что делать самозванцу, чтобы легитимизировать себя? Ему постоянно необходимо делать какие-то чудеса. Он должен то оздоравливать экономику, то поднимать с колен страну, то укреплять армию, то присоединять территории. А когда это уже все было, ему остаются только чрезвычайные шаги. К примеру, полномасштабная война.

То есть, думаю, под давлением обстоятельств, статуса и синдромов он определился и решил сделать такой шаг, который сделает его, скажем так, императором России навсегда и снимет с повестки дня необходимость постоянно оправдываться перед обществом и элитами, почему он занимает свою должность. Ведь его легитимность действительно под большим вопросом.

А теперь о том, как может измениться человек, который сделал такой неожиданный для себя шаг и видит, что у него не получается. Человек либо разваливается, либо мобилизуется. И я вижу, что Путин за последнее время мобилизовался. Несколько месяцев он сидел в бункере и никуда не вылезал, но когда действительно запахло керосином, он стал выходить из укрытия, поехал на встречу в Тегеран, на саммит в Самарканд, начинает с кем-то договариваться, непосредственно выходить на контакт, руководить военными, присоединять территории. Последнее, мне кажется, это был панический шаг: присоединить территорию, чтобы еще больше повысить ставки. Он не знает, что делать, его поведение показывает, что это человек, у которого нет стратегии и плана. Поэтому сейчас он действует, как ему вздумается, пытается импровизировать, но получается это у него не очень.

— Однако в начале президентства из Путина пытались создать образ мачо: он ездил с обнаженным торсом верхом на коне, летал со стерхами, нырял за амфорами и т. д. Могли ли эти искусственные мачизм и маскулинность повлиять на мировоззрение российского диктатора и подтолкнуть к развязыванию войны?