Известный чеченский правозащитник освобожден досрочно Сегодня, 19:33 Цей матеріал також доступний українською Мемориал/Telegram Оюб Титиев — руководитель чеченского отделения Мемориала Мемориал/Telegram

Суд принял решение освободить из-под стражи известного чеченского правозащитника Оюба Титиева, осужденного по обвинению в хранении наркотиков.

Как сообщили в правозащитном центре Мемориал, Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении.

Решение вступит в силу через 10 дней.

61-летний чеченский правозащитник в марте 2019 года был приговорен к четырем годам лишения свободы за хранение наркотиков. Суд над правозащитником вызвал осуждение со стороны Amnesty International и других международных правозащитных групп. Правозащитники считают дело Титиева сфабрикованным.

Адвокаты Титиева считают, что дело связано с расследованием тайной системы пыток и внесудебных казней в Чечне. Титиев вел расследование так называемого «дела 27» — о расстреле в Грозном по меньшей мере 27 человек без суда и следствия в ночь на 26 января 2017 года.

Решение об освобождении Титиева было принято после того, как власти РФ столкнулись с резкой критикой из-за задержания журналиста-расследователя Ивана Голунова по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.