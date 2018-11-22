Известный российский телеведущий-пропагандист оказался подданным Великобритании — СМИ

Ведущий российского пропагандистского телеканала Россия 1 Сергей Брилев оказался подданным Великобритании, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, опубликованном на Youtube-канале оппозиционера Алексея Навального.
Фамилию Брилева обнаружили в списках избирателей в лондонском районе Ноттинг Хилл. Там же зарегистрирована его супруга Ирина.
Ирина Брилева владеет квартирой в западной части Лондона, которая стоит 700 тысяч фунтов стерлингов и была куплена без кредитов и займов. Однако ни Сергей, ни Ирина Брилевы никогда не занимались бизнесом.
Жена пропагандиста управляет многоквартирным домом в Лондоне и даже подписывала петицию против сокращения бюджетов в лондонском округе Хаунслоу.
По словам политика, Сергей Брилев - "легенда российской политической журналистики", заместитель генерального директора ВГТРК, один из главных пропагандистов режима Путина, который сидит рядом с ним на "прямых линиях" и комментирующий трансляции его инаугураций.
Брилев также ведет еженедельную программу о жизни в современной России.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования