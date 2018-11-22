Сергей Брилев - один из самых известных телеведущих пропагандистского телеканала Россия 1

Ведущий российского пропагандистского телеканала Россия 1 Сергей Брилев оказался подданным Великобритании, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, опубликованном на Youtube-канале оппозиционера Алексея Навального.

Фамилию Брилева обнаружили в списках избирателей в лондонском районе Ноттинг Хилл. Там же зарегистрирована его супруга Ирина.

Ирина Брилева владеет квартирой в западной части Лондона, которая стоит 700 тысяч фунтов стерлингов и была куплена без кредитов и займов. Однако ни Сергей, ни Ирина Брилевы никогда не занимались бизнесом.

Жена пропагандиста управляет многоквартирным домом в Лондоне и даже подписывала петицию против сокращения бюджетов в лондонском округе Хаунслоу.

По словам политика, Сергей Брилев - "легенда российской политической журналистики", заместитель генерального директора ВГТРК, один из главных пропагандистов режима Путина, который сидит рядом с ним на "прямых линиях" и комментирующий трансляции его инаугураций.

Брилев также ведет еженедельную программу о жизни в современной России.