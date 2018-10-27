27 октября 2018, суббота

Известный диссидент Иосиф Зисельс назвал одной из причин агрессии РФ нереформированность российского православия

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Зисельс отметил, что российское православие не реформировано в соответствии с современностью

Зисельс отметил, что российское православие не реформировано в соответствии с современностью

Одной из причин агрессивной внешней политики России является "нетрансформированность российского православия в соответствии со временем", считает известный советский диссидент и глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс.

Такое мнение он выразил в эфире Радио НВ.

"Нереформированные религии - они накапливают определенный заряд агрессии. Почему? Потому что они чувствуют мир как враждебный к ним: он их размывает, он размывает их идентичность, он угрожает их укладу жизни, к которому они привыкли, то есть их можно даже пожалеть", - также отметил Зисельс.

Помимо этого, советский диссидент поставил в один ряд консерватизм обществ России и некоторых арабских стран, ведущих антизападную внешнюю политику.

Иосиф Зисельс - глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины, советский диссидент.

Член Украинской Хельсинкской группы, в советское время Зисельс занимался документированием нарушений прав человека в СССР, помогал семьям политзаключенных и дважды был судим за свою правозащитную деятельность. В общей сложности он провел в тюрьме около шести лет.

В настоящее время продолжает заниматься мониторингом прав человека, в частности прав нацменьшинств.

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