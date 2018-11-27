От Польши до Панамы. Какие страны вводили военное положение за последние 50 лет

Студенческий протест против военного положения и военного переворота в Таиланде, 5 июля 2014 года

В связи с агрессией России в Керченском проливе 28 ноября с 9:00 в ряде областей Украины вводят военное положение, которое должно продлиться 30 дней. Указ президента, уже утвержденный Верховной Радой, предусматривает возможность ограничения некоторых конституционных прав и свобод. Однако президент Петр Порошенко пообещал, что эти ограничения не будут реализованы и не будет введена цензура.

НВ вспоминает известные случаи введения военного положения в разных странах мира за последние 50 лет.

Квебек, 1970 год

В октябре 1970 года боевики Фронта освобождения Квебека, похитили британского дипломата Джеймса Кросса, а затем вице-премьера и министра труда Квебека Пьера Лапорта. Эта радикальная террористическая организация, которая ставила своей целью создание независимого квебекского государства некоторое время имела довольно масштабную народную поддержку.

15 октября власти Квебека попросили о вмешательстве канадской армии для разрешения кризиса, и в тот же день в Монреале состоялся митинг в поддержку Фронта освобождения Квебека, в котором приняли участие около 3 тысяч человек. 16 октября премьер-министр Канады Пьер Трюдо ввел военное положение. На следующий день, 17 октября, возле аэропорта нашли тело Пьера Лапорта - он был задушен.

Военное положение в Канаде в 1970 году длилось 46 дней - с 16 октября по 1 декабря. В декабре в Канаде провели опрос, который показал, что введение военного положения поддерживают 89% англоязычных канадцев и 86% франкоязычных (население Квебека франкоязычно - ред.).

С введением военного положения поддержку Фронта освобождения Квебека запретили, как и массовые протесты и забастовки. Были разрешены обыски и задержания на семь дней без предъявления обвинений. В эти семь дней генпрокурор мог распорядиться о продлении задержания до 21 дня. Задержанным не разрешали консультироваться с адвокатами, они могли быть полностью изолированы на этот срок от внешнего мира.

Всего полиция провела около трех тысяч обысков и задержала 497 человек. 435 из них отпустили, 62 предъявили обвинения. 32 из этих обвинений были в тяжелых преступлениях.

На время действия военного положения на всей территории Квебека были развернуты войска в поддержку гражданским властям и была ограничена свобода передвижений.

4 декабря, уже после отмены военного положения, был освобожден первый из похищенных заложников Джеймс Кросс - он провел в плену 62 дня. В обмен на освобождение Кросса его похитители и некоторые из их родственников получили разрешение улететь на Кубу.

В конце декабря были арестованы три члена Фронта освобождения Квебека, которых обвинили в убийстве министра труда Пьера Лапорта.

Польша, начало 1980-х

13 декабря 1981 года генерал Войцех Ярузельский, который на тот момент был главой правительства, министром обороны и 1-м секретарем Польской объединенной рабочей партии ввел в Польше военное положение. Это было сделано для борьбы с профсоюзной организацией Солидарность, которую возглавлял Лех Валенса.

В ночь с 12 на 13 декабря 1981 года по всей Польше отключили телефонную связь. Из-за этого лидеры Солидарности оказались в изоляции. По телевидению транслировали заявление генерала Ярузельского, который говорил о необходимости "связать руки авантюристам, прежде чем они столкнут отечество в водоворот братоубийственной войны". Ярузельский объявил о создании Военного совета национального спасения, на период военного положения, длившегося 586 дней - до 22 июля 1983 года. Военный совет был верховным органом власти.

Генерал Войцех Ярузельский объявляет о введении военного положения, 13 декабря 1981 года

В первые дни военного положения около трех тысяч активистов Солидарности, в том числе Леха Валенсу задержали и направили в центры интернирования. За период военного положения интернировали почти 10 тысяч человек. 30 человек погибли во время столкновений с полицией.

Были запрещены массовые демонстрации и забастовки, деятельность общественных организаций и профсоюзов. Несколько раз активисты пытались протестовать, несмотря на запрет, но протесты подавляли военные.

Во время военного положения вводился комендантский час, ограничивалась свобода передвижения и смена места жительства. Ограничивались также полномочия местных властей.

Военное положение и репрессии ослабили, но не уничтожили Солидарность, которая продолжала подпольно издавать периодику и листовки.

17 июля 1986 года в Польше приняли закон об амнистии. Были амнистированы 1200 участников антиправительственных протестов, в том числе 225, приговоренных к лишению свободы.

В 1991 и 2006-2007 годах в Польше были сделаны попытки привлечь к уголовной ответственности причастных к введению военного положения бывших представителей власти. Однако процесс так и не был доведен до конца из-за возраста и состояния здоровья обвиняемых.

В марте 2011 года Конституционный трибунал Польши признал введение военного положения антиконституционным.

Панама, 1989 год

Панамский генерал и диктатор Мануэль Норьега длительное время сотрудничал с США и был платным информатором и агентом ЦРУ. Но с середины 1980-х годов отношения между США и Норьегой стали ухудшаться, так как в американские СМИ попала информация о том, что Норьега способствует наркоторговле и получает от наркоторговцев значительные суммы денег. По мере ухудшения отношений панамский диктатор стал сближаться с Кубой и СССР.

В мае 1989 года на президентских выборах в Панаме победил оппозиционный кандидат Гильермо Эндара. 11 мая Эндару сильно избили сторонники Норьеги, и он попал в больницу. Норьега объявил выборы недействительными.

В октябре 1989 года Норьега смог предотвратить государственный переворот.

Сюжет The New York Times о Мануэле Норьеге

В то же время, США, у которых были многочисленные военные базы вдоль Панамского канала, который они контролировали, оказывали давление на Норьегу. 15 декабря Генеральная ассамблея Панамы приняла резолюцию о состоянии войны между Панамой и Соединенными Штатами.

Военное положение было введено 20 декабря - после начала вторжения США в Панаму. Через несколько часов после вторжения Гильермо Эндара принял присягу как избранный президент.

Вторжение США было стремительным и успешным, основные операции завершились уже 24 декабря. 25 декабря военное положение отменили. Во время действия военного положения панамские власти успели ввести комендантский час и ограничить работу СМИ. Норьега пытался получить убежище в посольстве Ватикана в Панама-Сити, но ему это не удалось. 3 января 1990 года он сдался американским военным и был доставлен в США на самолете.

Американское вторжение официально закончилось 31 января 1990 года. В нем принимали участие почти 27 700 американских военных и около 300 самолетов. Им противостояло около 16 тысяч панамских военнослужащих. Погибли 23 американских солдата, и, по разным оценкам, от 300 до 1000 граждан Панамы.

Югославия, 1999 год

В Югославии военное положение было введено на 78 дней - с 24 марта 1999 года по 10 июня 1999 года. В этот период действовал комендантский час.

Военное положение было связано с операцией НАТО Союзная сила. Во время этой операции силы НАТО осуществляли бомбардировки сербских военных объектов по всей Югославии, чтобы прекратить репрессии сербских военных против албанцев в Косово.

Белград в 1999 году, сирены предупреждающие о бомбардировке НАТО

Операция была проведена без формального согласия Совбеза ООН. В ней было задействовано около 1000 самолетов. Было нанесено более 2000 ударов по около 1000 объектов. Общее количество жертв бомбардировок по разным оценкам составляет от 1000 до 2500 человек.

Израиль, 2006 год

С 12 июля по 14 августа 2006 года (33 дня) военное положение было введено в Израиле. В это время происходил ливанско-израильский военный конфликт.

Израиль объявил мобилизацию, ввел ограничения работы предприятий и учебных учреждений, ограничил свободу передвижения граждан и ввел комендантский час.

Боевые действия Израиль вел с влиятельной в Ливане организацией Хизбалла, которую ливанскому государству не удалось обезоружить. Между Хизбаллой и Израилем в течение многих лет происходили столкновения.

12 июля во время очередной атаки Хизбалла убила троих израильских солдат и захватила в плен двоих. Еще пятеро израильских солдат погибли, когда пытались их освободить. Хизбалла предложила Израилю обменять пленных на своих членов, которые отбывали сроки в израильских тюрьмах. В ответ Израиль начал масштабную военную операцию. Правительственные войска Ливана не принимали участия в этом конфликте.

Израильская авиация разбомбила основные автодороги, аэропорты и мосты Ливана. Некоторые авиаудары Израиль наносил в жилых районах на юге Ливана - с целью уничтожить руководителей и базы Хизбаллы. Хизбалла отвечала ракетными ударами.

Ракета Хизбаллы, разрушившая здание в израильском городе Хайфа

23 июля Израиль начал наземное вторжение в Ливан.

11 августа Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня. Согласно этой резолюции Израиль должен был вывести войска из Ливана, а Хизбалла - сложить оружие на юге Ливана. Эти территории должны были перейти под контроль правительственных войск Ливана и солдат ООН.

В результате войны погибло 1200 ливанцев, по оценкам Хизбаллы, членов этой организации среди них было 74, по оценкам Израиля, - от 180 до 530. Погибли также 119 израильских солдат и 44 гражданина Израиля. После военных действий Хизбаллу стало поддерживать подавляющее большинство населения Ливана. Хизбалла до сих пор отказывается сложить оружие.

Грузия, 2008 год

Во время российско-грузинской войны 2008 года военное положение ввела Грузия. Оно длилось 25 дней - с 9 августа до 3 сентября. Это произошло через два дня после вторжения на территорию Грузии российской армии 7 августа 2008 года. Однако Россия официально объявила о вторжении в Грузию лишь на следующий день - 8 августа, заявив, что оно якобы вызвано боевыми действиями войск Грузии в ее регионе Южная Осетия.

Состояние войны грузинский парламент одобрил после внесения соответствующего представления президентом Михеилом Саакашили после того, как эскалация конфликта распространилась на еще один грузинский регион - Абхазию.

Хронология российско-грузинской войны

Грузия ввела комендантский час, объявила мобилизацию, а правительственные организации перешли на круглосуточный режим работы.

Российские войска и местные боевики атаковали грузинские города не только в конфликтных регионах, но и за их пределами. Они также перекрыли центральную трассу, соединяющую восточную и западную Грузию. Российская пехота из Черноморского флота заняла главный порт Грузии Поти и уничтожила все корабли и катера с военной маркировкой, в том числе пограничные.

26 августа Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, однако ее примеру до сих пор последовали лишь Никарагуа, Науру и Вануату. Таким образом, главным последствием войны стало превращение Южной Осетии и Абхазии в подконтрольные России квазиреспублики.

В результате войны погибли 175 граждан Грузии и 67 российских военных. Сейчас конфликт заморожен.

Таиланд, 2014 год

С 2013 года в Таиланде проходили массовые протесты против кабинета министров Йинглак Чиннават из-за законопроекта о проведении амнистии, который мог помочь вернуться в страну изгнанному брату премьера - экс-премьер-министру Таксину Чиннавату.

20 мая 2014 года командующий Королевской армией Таиланда генерал Прают Чан-Оча объявил о введении военного положения из-за непрекращающегося политического кризиса. Поначалу он уверял, что военное положение - это не военный переворот. Однако всего через два дня, 22 мая 2014 года Чан-Оча заявил, что власть переходит от действующего правительства к Командованию по сохранению мира и порядка, которое создали после введения военного положения.

Политическая ситуация в Таиланде сразу после военного переворота в мае 2014 года

На время действия военного положения была ограничена свобода СМИ, был введен комендантский час, а военные стали выполнять функции, которые раньше выполняла полиция, в частности, обеспечивать порядок во время акций протеста. 22 мая всех демонстрантов призвали разойтись по домам.

Прают Чан-Оча возглавил военное правительство. Некоторых из членов бывшего правительства и других влиятельных политиков арестовали.

13 июня 2014 года был отменен комендантский час, но Прают Чан-Оча возглавляет военное правительство до сих пор. В марте 2017 года была предотвращена попытка покушения на его жизнь. В январе 2018 года Прают Чан-Оча предложил журналистам задавать их вопросы его картонным копиям.

НВ