04 июня 2018, понедельник

Извержение вулкана в Гватемале: возросло количество погибших, введен красный уровень тревоги

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Извержение вулкана Фуэго неподалеку столицы Гватемалы

Извержение вулкана Фуэго неподалеку столицы Гватемалы

Информационное агентство Xinhua сообщает, что жертвами извержения вулкана Фуэго в Гватемале стали уже семь человек.

Число пострадавших возросло до 296 человек.

Также в городах Эскинтла, Алотенанго, Сакатепекес, Йепокапа и Чимальтенанго введен наивысший (красный) уровень угрозы.

Напомним, пресс-секретарь Национального агентства по стихийным бедствиям Гватемалы Дэвид де Леон сообщил, что около 300 человек были эвакуированы из прилегающих к вулкану поселений.

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