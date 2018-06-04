Извержение вулкана в Гватемале: возросло количество погибших, введен красный уровень тревоги

Информационное агентство Xinhua сообщает, что жертвами извержения вулкана Фуэго в Гватемале стали уже семь человек.

Число пострадавших возросло до 296 человек.

Также в городах Эскинтла, Алотенанго, Сакатепекес, Йепокапа и Чимальтенанго введен наивысший (красный) уровень угрозы.

Video: At least seven dead and dozens injured after Fuego Volcano erupts in Guatemala. pic.twitter.com/0btKz7HfSY — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 4 июня 2018 г.

Напомним, пресс-секретарь Национального агентства по стихийным бедствиям Гватемалы Дэвид де Леон сообщил, что около 300 человек были эвакуированы из прилегающих к вулкану поселений.