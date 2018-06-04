Извержение вулкана в Гватемале: СМИ сообщили о 56 погибших

Количество погибших при извержении вулкана в Гватемале возросло до 56 человек

В результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибли по меньшей мере 56 человек, сообщает Prensa Libre.

Тела 25 погибших были обнаружены в ходе поисково-спасательной операции в воскресенье. В понедельник спасательные работы возобновились, и было сообщено об обнаружении еще 31 погибшего.

Издание отмечает, что последняя цифра пока официально не подтверждена.

В то же время глава Координационного агентства Гватемалы по уменьшению опасности стихийных бедствий Серхио Кабанас подтвердил данные о 33 погибших результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Ожидается, что число погибших будет расти, передает AP.

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Напомним, что 3 июня в Гватемале началось масштабное извержение вулкана Фуэго. Нынешнее извержение вулкана - сильнейшее за десятилетия.

Вулкан Фуэго находится примерно в 40 километрах от столицы Гватемалы и рядом с популярным среди туристов городом Антигуа.