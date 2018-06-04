Извержение вулкана в Гватемале: количество жертв возросло до 25

Жертвами извержения вулкана Фуэго в Гватемале стали 25 человек

В результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибли не менее 25 человек, еще более 300 пострадали.

Кроме того, по данным местных властей, более 2 тысяч человек были эвакуированы, сообщает ВВС.

По информации местного агентства по чрезвычайным ситуациям, сильнее всего пострадала деревня Эль Родео, которая оказалась на пути потока лавы. Некоторые жители деревни сгорели заживо в своих домах.

Также отмечается, что спасатели не могут пробраться к деревне Ла Либертад. По оценкам властей, там тоже есть погибшие.

Главный аэропорт Гватемалы Ла Аурора закрыт из-за пепла на взлетно-посадочной полосе. Президент Джимми Моралес заявил о разрушениях по меньшей мере в трех регионах страны.

Нынешнее извержение вулкана - сильнейшее за десятилетия.

Вулкан Фуэго находится примерно в 40 километрах от столицы Гватемалы и рядом с популярным среди туристов городом Антигуа.

Ранее сообщалось о семи жертвах извержения Фуэго.