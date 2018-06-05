Извержение вулкана в Гватемале: число погибших возросло до 69 человек

В результате стихии эвакуированы 3,26 тысячи человек

Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале достигло 69 человек, сообщил директор Института судебной медицины Гватемалы Фануэль Гарсия, передает AP.

По его словам, до сих пор идентифицировано 17 погибших.

Больше всего - 60 человек - погибли в департаменте Эскуинтла. Еще девять стали жертвами стихии в департаменте Сакатепекес.

Согласно сообщению, число раненых в результате удара стихии составляет 46 человек, эвакуированы 3,26 тысячи человек.

Ранее сообщалось о 62 погибших.

Напомним, 3 июня в Гватемале началось масштабное извержение вулкана Фуэго. Нынешнее извержение вулкана - сильнейшее за десятилетия.

Вулкан Фуэго находится примерно в 40 километрах от столицы Гватемалы и рядом с популярным среди туристов городом Антигуа.