05 июня 2018, вторник

Извержение вулкана в Гватемале: число погибших возросло до 69 человек

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В результате стихии эвакуированы 3,26 тысячи человек

В результате стихии эвакуированы 3,26 тысячи человек

Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале достигло 69 человек, сообщил директор Института судебной медицины Гватемалы Фануэль Гарсия, передает AP.

По его словам, до сих пор идентифицировано 17 погибших.

Больше всего - 60 человек - погибли в департаменте Эскуинтла. Еще девять стали жертвами стихии в департаменте Сакатепекес.

Согласно сообщению, число раненых в результате удара стихии составляет 46 человек, эвакуированы 3,26 тысячи человек.

Ранее сообщалось о 62 погибших.

Напомним, 3 июня в Гватемале началось масштабное извержение вулкана Фуэго. Нынешнее извержение вулкана - сильнейшее за десятилетия.

Вулкан Фуэго находится примерно в 40 километрах от столицы Гватемалы и рядом с популярным среди туристов городом Антигуа.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове