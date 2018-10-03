Извержение вулкана Сопутан в Индонезии: очевидцы делятся своими видео

Эвакуацию власти острова пока не объявляли

Очевидцы публикуют в Сети видео извержения вулкана Сопутан на острове Сулавеси в Индонезии, который активизировался после землетрясения магнитудой 7,5, спровоцировавшее ранее смертоносное цунами.

Как видно на обнародованных кадрах, густой столб из дыма и пепла поднимается из его жерла на высоту более пяти километров.

В связи с этим власти повысили уровень опасности для районов, прилегающих к вулкану.

В то же время эвакуацию местных жителей пока не объявляли.

Ранее сообщалось, что на северо-восточной оконечности острова Сулавеси началось извержение вулкана.

Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси.

Землетрясение вызвало цунами, волны которого достигали шести метров.

Жертвами стихийного бедствия стали более 1300 человек.