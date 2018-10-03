Извержение вулкана Сопутан в Индонезии: очевидцы делятся своими видео

Очевидцы публикуют в Сети видео извержения вулкана Сопутан на острове Сулавеси в Индонезии, который активизировался после землетрясения магнитудой 7,5, спровоцировавшее ранее смертоносное цунами.
Как видно на обнародованных кадрах, густой столб из дыма и пепла поднимается из его жерла на высоту более пяти километров.
В связи с этим власти повысили уровень опасности для районов, прилегающих к вулкану.
В то же время эвакуацию местных жителей пока не объявляли.
Ранее сообщалось, что на северо-восточной оконечности острова Сулавеси началось извержение вулкана.
Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси.
Землетрясение вызвало цунами, волны которого достигали шести метров.
Смотрите также
Жертвами стихийного бедствия стали более 1300 человек.
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования