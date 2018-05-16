Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях объявили максимальный уровень опасности для авиации

Власти штата Гавайи объявили максимальный уровень опасности для авиации (красный) из-за извержения вулкана Килауэа.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США, пепел и вулканический смог поднялись на высоту 3657 метров над кратером Килауэа в юго-западном направлении. Извержение вулкана уже уничтожило 37 домов и других сооружений, эвакуировано около 2000 жителей.

В свою очередь, Национальное управление океанических и атмосферных исследований предупредило, что извержение в ближайшее время может усилится: в любой момент активность может стать более взрывоопасной, с интенсификацией выбросов клубов пепла.

Килауэа (в переводе с гавайского - "изрыгающий, выплескивающийся или сильно растекающийся) - активный вулкан на острове Гавайи. Большая часть вулкана входит в состав национального парка Хавайи-Волкейнос.

Высота Килауэа - 1247 м над уровнем моря.