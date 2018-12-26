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Извержение Этны: на Сицилии произошло землетрясение магнитудой 4,8

Сегодня, 10:19
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Фото: @arivtears/Twitter

В результате землетрясения здания получили значительные повреждения

На фоне извержения недавно проснувшегося вулкана Этна на итальянском острове Сицилии произошло землетрясение магнитудой 4,8.

В результате происшествия пострадали как минимум два человека, передает портал Next.

Кроме того, несколько зданий из-за подземных толчков получили значительные повреждения.

Эпицентр землетрясения находился вблизи муниципалитетов Виагранде и Трекастанья.

Наибольшие повреждения зафиксированы в городе Катания с населением в 300 тысяч, однако толчки ощущались и в Таормине, а также в районе Сиракуз и Рагузы.

Ранее сообщалось, что в Италии началось извержение вулкана Этна, который является самым активным в Европе.

Теги:   Этна Сицилия Извержение вулкана Землетрясение Италия

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