Извержение Этны: на Сицилии произошло землетрясение магнитудой 4,8 Сегодня, 10:19 159 Цей матеріал також доступний українською Фото: @arivtears/Twitter В результате землетрясения здания получили значительные повреждения

На фоне извержения недавно проснувшегося вулкана Этна на итальянском острове Сицилии произошло землетрясение магнитудой 4,8.

В результате происшествия пострадали как минимум два человека, передает портал Next.

Кроме того, несколько зданий из-за подземных толчков получили значительные повреждения.

Эпицентр землетрясения находился вблизи муниципалитетов Виагранде и Трекастанья.

Наибольшие повреждения зафиксированы в городе Катания с населением в 300 тысяч, однако толчки ощущались и в Таормине, а также в районе Сиракуз и Рагузы.

Ранее сообщалось, что в Италии началось извержение вулкана Этна, который является самым активным в Европе.