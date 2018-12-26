Извержение Этны: на Сицилии произошло землетрясение магнитудой 4,8
На фоне извержения недавно проснувшегося вулкана Этна на итальянском острове Сицилии произошло землетрясение магнитудой 4,8.
В результате происшествия пострадали как минимум два человека, передает портал Next.
Кроме того, несколько зданий из-за подземных толчков получили значительные повреждения.
"lievi danni" ma andate a cagare! informatevi prima !#terremoto #catania pic.twitter.com/RrkqGTqstt— chrissss (@arivtears) 26 декабря 2018 г.
Zafferana in questo momento.. fortissimo il #terremoto pic.twitter.com/ydGulfpbCA— chrissss (@arivtears) 26 декабря 2018 г.
Эпицентр землетрясения находился вблизи муниципалитетов Виагранде и Трекастанья.
Наибольшие повреждения зафиксированы в городе Катания с населением в 300 тысяч, однако толчки ощущались и в Таормине, а также в районе Сиракуз и Рагузы.
Ранее сообщалось, что в Италии началось извержение вулкана Этна, который является самым активным в Европе.