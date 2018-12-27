Извержение Анак-Кракатау: власти Индонезии повысили уровень опасности Сегодня, 09:43 115 Цей матеріал також доступний українською Извержение Анак-Кракатау вызвало 22 декабря крупное цунами

В четверг, 27 декабря, власти Индонезии увеличили уровень опасности вулкана Анак-Кракатау в Зондском проливе.

Об этом со ссылкой на Национальное управление по стихийным бедствиям, передает DW.

В связи с этим зона отчуждения вокруг вулкана была расширена до пяти километров.

Как сообщается, накануне вокруг Анак-Кракатау сгустились облака дыма и участились выбросы горячего пепла из его кратера, из-за чего жителям близлежащих районов рекомендовали носить защитные маски и очки.

Кроме того, извержение вулкана и последовавший за ним оползень 22 декабря вызвали крупное цунами.

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Цунами в Индонезии: число погибших превысило 420 человек

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В результате стихийного бедствия на островах Суматра и Ява погибли более 430 человек, еще почти 12 тысяч лишились жилья.