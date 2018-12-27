Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Джон Ллойд
Рождество для политиков приближается
Дмитрий Боярчук
На пороге 2019-го. Экономика может нас удивить
Иван Яковина
Держитесь крепче. Что нам сулит 2019 год
Андрей Смирнов
Смешной думает стать президентом

Извержение Анак-Кракатау: власти Индонезии повысили уровень опасности

Сегодня, 09:43
115
Цей матеріал також доступний українською

Извержение Анак-Кракатау вызвало 22 декабря крупное цунами

В четверг, 27 декабря, власти Индонезии увеличили уровень опасности вулкана Анак-Кракатау в Зондском проливе.

Об этом со ссылкой на Национальное управление по стихийным бедствиям, передает DW.

В связи с этим зона отчуждения вокруг вулкана была расширена до пяти километров.

Как сообщается, накануне вокруг Анак-Кракатау сгустились облака дыма и участились выбросы горячего пепла из его кратера, из-за чего жителям близлежащих районов рекомендовали носить защитные маски и очки.

Кроме того, извержение вулкана и последовавший за ним оползень 22 декабря вызвали крупное цунами.

[gallery]

Цунами в Индонезии: число погибших превысило 420 человек

[/gallery]

В результате стихийного бедствия на островах Суматра и Ява погибли более 430 человек, еще почти 12 тысяч лишились жилья.

Теги:   Извержение вулкана Вулкан Индонезия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Страны

Сегодня, 09:50

article_img
Итоги 2018: Самые интересные факты года из разных стран мира
Справа двох

Сегодня, 09:49

article_img
Борьба узника Кремля Зейтуллаева и уход США из Сирии. Неделя с Аркадием Бабченко и Юрием Мацарским - подкаст
Made in Ukraine

Сегодня, 07:33

article_img
Война в кармане. Украинцы разработали стрелялку с дополненной реальностью

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться