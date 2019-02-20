Израильский концерн показал проморолик с уничтожением беспилотником-камикадзе российской РЛС С-400 Сегодня, 13:30 680 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео IAI/YouTube БПЛА уничтожает радиолокационную станцию 96Л6Е, используемую в ракетном комплексе С-400 Скриншот с видео IAI/YouTube

Израильский концерн Israel Aerospace Industries представил проморолик с беспилотником-камикадзе Mini Harpy, уничтожающим РЛС, которая используется в российском зенитно-ракетном комплексе С-400.

В данное время информации о новом БПЛА довольно мало, однако известно, что весит он 45 кг, 8 из которых приходятся на боевую часть.

Дальность полета дрона 100 км, а в воздухе он способен находиться до двух часов.

Ранее сообщалось, что израильская армия обнародовала видео успешного уничтожения в Сирии российских ЗРК Панцирь-С1.