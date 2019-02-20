Израильский концерн показал проморолик с уничтожением беспилотником-камикадзе российской РЛС С-400
Сегодня, 13:30
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Израильский концерн Israel Aerospace Industries представил проморолик с беспилотником-камикадзе
Mini Harpy, уничтожающим РЛС, которая используется в российском зенитно-ракетном комплексе С-400.
В данное время информации о новом БПЛА довольно мало, однако известно, что весит он 45 кг, 8 из которых приходятся на боевую часть.
Дальность полета дрона 100 км, а в воздухе он
способен находиться до двух часов.
Ранее сообщалось,
что израильская армия обнародовала видео успешного уничтожения в Сирии российских
ЗРК Панцирь-С1.