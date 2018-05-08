Израильская армия нанесла удар по Сирии - СМИ

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Удар израильской авиации по пригороду Дамаска
Фото: Directorate 4 via Telegram

Удар израильской авиации по пригороду Дамаска

Во вторник, 8 мая, военные Израиля выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии недалеко от столицы Сирии Дамаска, сообщили сирийские государственные СМИ.

По предварительным данным, силы противовоздушной обороны Сирии сбили две ракеты, передает AP.

Сирийское информационное агентство SANA сообщило, что нападение произошло в сельской местности Аль-Кисвах к югу от сирийской столицы.

Один из иранских военных из союзных войск сообщил, что удар был нанесен по позиции сирийской армии. В результате был причинен лишь материальный ущерб.

Как сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на арабские СМИ, в окрестностях Дамаска прогремела серия взрывов. По неподтвержденным данным, были атакованы военные объекты, принадлежащие Ирану.

Израиль пока не прокомментировал информацию об атаке.

Напомним, что накануне израильские силы обороны были приведены в состояние "чрезвычайной готовности к нападению".

Атака Израиля против Сирии совпала с объявлением президента США Дональда Трампа о выходе из соглашения по иранской ядерной программе. Давний враг Ирана Израиль поддержал Вашингтон в этом решении.

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