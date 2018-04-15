Израиль выступил в поддержку ракетных ударов США и союзников по Сирии

Израиль выступил в поддержку ракетных ударов, нанесенных США, Францией и Великобританией по военным объектам химической инфраструктуры в Сирии.

Об этом сообщает пресс-служба главы правительства страны.

"Год назад я объявил о полной поддержке Израилем решение президента Трампа выступить против использования и распространения химического оружия. Решимость президента Трампа и поддержка Израиля остаются неизменными. Утром в субботу Франция, США и Великобритания продемонстрировали, что их обязательства не ограничиваются провозглашением принципов", - сказал Нетаньяху.

Также он добавил, что руководство Сирии должно понимать опасность применения химического оружия и военного сотрудничества с Ираном.

"Президенту Асаду должно быть понятно, что его безрассудные усилия по получению и применению оружия массового уничтожения, бессмысленное игнорирование международного права и предоставление базы Ирану и его прихвостням подвергает Сирию опасности", - отметил премьер-министр Израиля.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

В США сообщили о готовности нанести повторный удар по Сирии, если режим снова применит химическое оружие.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников". Однако Совет Безопасности ООН не принял российскую резолюцию по Сирии.

Также авиаудары осудили в Иране, Беларуси и Китае.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

Все подробности авиаударов по Сирии читайте в спецтеме НВ.