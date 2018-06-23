Израиль вслед за США сворачивает участие в Совете ООН по правам человека - СМИ

Израиль ограничил свое участие в Совете ООН по правам человека спустя несколько дней после того, как США заявили о своем выходе из этого органа. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на собственные дипломатические источники.

Дипломаты пояснили, что Израиль "снизил" уровень свого участия в совете, чтобы приблизить свою позицию к позиции США.

В то же время этот шаг не является окончательным и позиция государства может меняться, отмечают неназванные источники АР.

Израиль не является одним из 47 государств-членов Совета, но участвовал в ее деятельности, как и большинство других стран, в качестве наблюдателя. В то же время США отказались именно от членства в правозащитном Совете ООН.

Представитель совета Роландо Гомес подтвердил, что Израиль не участвовал в пленарном заседании в пятницу, 22 июня.

В министерстве иностранных дел Израиля отказались комментировать эту информацию. подчеркивает АР.

19 июня, Соединенные Штаты заявили о своем выходе из Совета ООН по правам человека, отметив, что эта организация "подрывает интересы союзников США" (прежде всего Израиля), а ее деятельность не соответствует заявленным целям.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли назвала правозащитный орган ООН "рассадником политической предвзятости", указав на "преследование" им Израиля на фоне игнорирования нарушения прав человека в других странах.

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