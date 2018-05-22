Израиль впервые в истории применил истребители F-35 в боевых условиях

ЦАХАЛ является первой в мире армией, использовавшей для атаки самолеты F-35

Военно-воздушные силы Израиля впервые в мире применили американские истребители F-35 в боевых условиях.

Об этом сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на заявление командующего ВВС ЦАХАЛа генерал-майора Амикама Норкина.

"ЦАХАЛ первым в мире применил F-35 для ударов по целям", - сообщил он, добавив, что эти самолеты уже дважды использовались для ударов по объектам на Ближнем Востоке.

По его словам, инцидента произошел на северной границе Израиля вечером 9 мая. Иранские силы выпустили в сторону Израиля 32 ракеты. Система Железный купол сбила четыре ракеты, а остальные упали за пределами территории Израиля.

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В ответ ВВС ЦАХАЛа атаковали 20 иранских объектов на территории Сирии. В свою очередь, сирийские ПВО выпустили в сторону израильских самолетов более 100 зенитных ракет.

"После этого мы уничтожили зенитную батарею, а вскоре (в Газе) атаковали туннель террора, проложенный ХАМАС на глубине 20 метров", – сообщил командующий ВВС.

Напомним, в ночь на 10 мая Иран нанес массированный ракетный удар с территории Сирии по позициям Израиля на Голанских высотах.

После этого израильские военные выпустили несколько ракет по территории Сирии.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, жертвами удара Израиля по иранским целям в районе Аль-Кисуа в Сирии стали 15 человек.

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