Реформа в пользу Нетаньяху. В Израиле возобновились протесты против изменений в работе судебной ветви власти 29 июля, 22:39 В Израиле уже 30 дней продолжаются протесты против судебной реформы, которая уменьшит возможность судов останавливать или ограничивать действия правительства Беньямина Нетаньяху (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

В субботу, 29 июля, тысячи граждан Израиля снова вышли на протесты из-за принятых изменений в работе судов, что ограничит возможности влиять или останавливать решения правительства Беньямина Нетаньяху.

Об этом сообщает Reuters.

Медиа сообщает, что протестующие вышли на улицы Тель-Авива, выражая свое недовольство принятым решением об изменениях в работе судебной ветви власти.

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Reuters сообщает, что акции протеста продолжаются уже более 30 дней и внесли «глубокий социальный раскол» и «беспрецедентный кризис» в стране. Причиной тому стал план реформы судов, который предложило правительство Нетаньяху и его правые сторонники.

Медиа добавляет, что правительственный план уже повлиял на призыв резервистов Армии обороны Израиля, а также вызвал строгие предупреждения об экономических последствиях от рейтинговых агентств.

«Политические надзорные группы обратились в Верховный суд с просьбой отменить новый закон, который отменяет полномочия высшего суда отменять „необоснованные“ решения правительства и министров. Суд заявил, что заслушает аргументы в сентябре, готовя площадку для проверки конституционности такого решения», — пишет Reuters.

Медиа подчеркивает, что тем временем Нетаньяху пытался минимизировать влияние нового закона, который был ратифицирован после нескольких дней бурных дебатов в парламенте. Во время голосования за поправки к закону его бойкотировала оппозиция.

Медиа добавляет, что Нетаньяху и дальше критикуют за то, что его действия «несут угрозу демократическим принципам Израиля и независимости судов». По их мнению, политик пытается приостановить рассмотрение дел, касающихся коррупции самого премьер-министра.

Сам Нетаньяху все отрицает, а также отвергает обвинения против него, добавляя, что этот закон является «одним из нескольких изменений, которые, по мнению его правительства, необходимы для сбалансирования ветвей власти».

24 июля парламент Израиля принял принял принял законопроект, который ограничит возможность судей отменять решения и назначения правительства.