Израиль сообщил о ликвидации всего руководства Палестинского исламского джихада (PIJ), по стране было запущено 350 ракет 7 августа, 03:38 Запуск ракет по Израилю (Фото:REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Армия обороны Израиля сообщила, что на вторые сутки операции Рассвет была ликвидирована вся верхушка Палестинского исламского джихада (PIJ).

Об этом сообщает The Times of Israel.



По данным израильских военных, сегодня был ликвидирован Халеда Мансура — командира группировки на юге сектора Газа.

В ответ Палестинский исламский джихад (PIJ) выпустил по стране 350 ракет. 162 из них перехватила система ПВО Железный купол. Еще сотня ракет упали в секторе Газа, более 30 в Средиземном море. Также сообщается, что две ракеты упали вблизи Тель-Авива.

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5 августа армия обороны Израиля заявила о ударах по военным базам и зданиям, используемым террористами в секторе Газа, и об убийстве командира Палестинского исламского джихада (PIJ) Тайсира Джабари и еще нескольких террористов, которые планировали проведение ракетной атаки. В Министерстве здравоохранения Газы сообщили, что в результате атаки были убиты по меньшей мере восемь палестинцев, среди которых ребенок и командир Палестинского исламского джихада.

В ответ палестинский исламский джихад выпустил более 100 ракет из сектора Газа по городам в центре и на юге Израиля.

Напряженность вокруг сектора Газа возросла после задержания одного из главарей PIJ Бассама аль-Саади 1 августа. В PIJ начали угрожать ответной атакой, а израильская армия перекрыла дороги вокруг Газы и направила подкрепление к границе.

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