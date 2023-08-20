Квартира с мамадом и видом на море. Насколько защищают квартирные комнаты-бомбоубежища в Израиле и подходят ли они для Украины 20 августа, 07:16 NV Премиум ТАКАЯ ЖИЗНЬ: Жители города Ашкелон изо всех сил мчатся в бомбоубежища, как только раздается сирена. Отсюда до Сектора Газа всего 8 км (Фото:REUTERS / Baz Ratner)

Не дожидаясь начала нового обострения отношений со своими плохими соседями, Израиль вводит близкую к идеальной модель гражданской обороны, часть которой — бомбоубежище в каждой квартире. NV разобрался, как работает такая модель и стоит ли ее использовать в Украине.

В Израиле нет тыла. В Израиле все фронт. На севере — Ливан, Сирия. На востоке — Палестинская автономия, на юге — Сектор Газа. Три крупнейшие фабрики террора Ближнего Востока.

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«Я из кибуца Хазор, это здесь, в радиусе 40 км, — указывает куда-то за горизонт израильтянин Равид Брош, — Я хорошо понимаю, каково это — жить рядом с Сектором Газа». «Жить рядом» означает быть готовым к бесконечным обстрелам со стороны своего варварского окружения.

За первое полугодие 2023 года по Израилю выпущено 1.269 ракет. Это в два с половиной раза больше, чем за весь 2022 год, но втрое меньше позапрошлогодних обстрелов. Тогда по Израилю прилетело 3.750 ракет, в среднем 10 ракет в сутки.

«Был такой период, когда целый месяц было неспокойно, — вспоминает Ицик Бинаев, предприниматель из Кирьят Яма (город на севере Израиля, 33 км от границы с Ливаном) — Мы просто всей семьей спали в мамаде. Это очень помогает, когда у тебя маленькие дети».

Мамад — слово, образованное от аббревиатуры на иврите, что в переводе расшифровывается как защитное пространство квартир. Это комната-бомбоубежище, расположенная внутри квартиры: железобетонные стены, бронированные двери, железные ставни окон, фильтр очистки воздуха. Это уникальное изобретение израильской системы гражданской обороны, которой занимается Служба тыла Армии обороны Израиля.