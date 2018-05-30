Израиль третий раз за сутки нанес удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля сообщает, что провела серию атак по объектам организации ХАМАС в секторе Газа.
"Несколько минут назад вертолеты и истребители Армии обороны Израиля провели атаки по 25 военным объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - сообщили в Минобороны.
Moments ago, IAF fighter jets, attack helicopters, and aircraft struck 25 military targets belonging to the Hamas terror organization in the Gaza Strip— IDF (@IDFSpokesperson) 29 мая 2018 г.
Ранее, 29 мая, при обстреле Армии обороны Израиля по сектору Газа были нанесены удары по 35 военным объектам, принадлежащим боевикам Исламского джихада и ХАМАС. Также 29 мая Израиль нанес ракетные удары по сектору Газа. Это стало ответом на "шквал ракет", выпущенных с территории сектора Газа.
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