Израиль третий раз за сутки нанес удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля сообщает, что провела серию атак по объектам организации ХАМАС в секторе Газа.

"Несколько минут назад вертолеты и истребители Армии обороны Израиля провели атаки по 25 военным объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - сообщили в Минобороны.

