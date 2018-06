Израиль сообщил о новой ракетной атаке с территории сектора Газа

Военные Израиля зафиксировали пуск девяти ракет по стране с территории сектора Газа.

Об этом сообщается на странице Сил обороны Израиля (IDF) в Twitter.

Following reports regarding sirens in the Hof Ashkelon, Sha'ar HaNegev and Eshkol Regional Councils, nine launches were identified from the Gaza Strip at Israeli territory. The IDF's Iron Dome Aerial Defense System intercepted one launch