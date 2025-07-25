Мужчина держит плакат во время протеста, где призывают правительство покончить с голодом в Газе, 25 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Ammar Awad)

Израиль с пятницы, 25 июля, разрешил иностранным странам доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа . Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленного представителя организации World Central Kitchen.

«Израиль позволит иностранным странам доставлять гуманитарную помощь в Газу с помощью парашютов. Сегодня во второй половине дня организация WCK начала возобновлять работу своих кухонь», — заявил представитель организации.

Реклама

Sky News добавляет, что гуманитарная организация World Central Kitchen приостановила свою деятельность в Газе после того, как в прошлом году в результате израильского авиаудара погибло несколько ее сотрудников.

Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАС, заявило в пятницу, что за последние 24 часа от недоедания умерло девять человек.

В заметке на Facebook Министерство сообщило, что всего 122 человека, включая 83 ребенка, умерли из-за нехватки пищи с начала конфликта. Также 25 июля ООН предупредила, что в Газе заканчиваются специализированные лечебные продукты для лечения детей, страдающих от недоедания.

24 июля американские, британские и французские медиа Reuters, ABC News, AP, BBC и AFP заявили, что их журналисты в секторе Газа голодают. В их заявлении было сказано, что в настоящее время журналисты сталкиваются с теми же «ужасными обстоятельствами, что и те, о ком они освещают события».

20 июля ЦАХАЛ объявил о начале наземных операций в Дейр-эль-Бала — районе в центре сектора Газа. Ранее израильская армия не применяла здесь сухопутное наступление.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ начал наземную и воздушную операцию в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.

Читайте также: Израильский Кнессет впервые принял декларацию о суверенитете страны над территориями на Западном берегу Иордана

7 июля BBC написало, что группировка ХАМАС потеряла контроль над около 80% территории сектора Газа. 5 июля группировка заявила, что в «позитивном духе» ответила на предложение США о прекращении огня в секторе Газа и готова начать переговоры о реализации соглашения.

6 июля стало известно, что Израиль отправит делегацию в Катар для переговоров о возможном соглашении об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа, несмотря на требования ХАМАС, которые считаются «неприемлемыми».