На грани гражданской войны. Трое участников протестов в Израиле рассказывают, как страна раскололась пополам и главное — почему 28 марта, 20:50 Эксклюзив NV Протестующие в Иерусалиме продолжают свою акцию против судебной реформы, несмотря на попытки полицейских разогнать их с помощью водометов. 26 марта 2023 года (Фото:Ronen Zvulun / REUTERS)

Попытка правительства провести в Израиле судебную реформу спровоцировала самый большой за последние годы политический кризис, в котором две стороны обвиняют друг друга в попытке государственного переворота. NV расспросил израильтян о том, что их разделяет.

На этой неделе в Израиле выдался очень напряженный понедельник. Из-за общенациональной забастовки против судебной реформы закрылись университеты, больницы, торговые центры и порты, а в Тель-Авиве приостановил вылеты самолетов крупнейший в стране аэропорт имени Бен-Гуриона. На улицы вышли десятки тысяч протестующих.

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«Закрылись некоторые железнодорожные станции, а митингующие перекрыли центральные дороги, поэтому возникли проблемы с передвижением, — рассказывает Юлия Розенгурт, специалист в сфере логистики из Хайфы. — Мы же весь день провели в новостях и спорах с коллегами, среди которых есть сторонники обеих позиций. В общем, сложилось ощущение полного хаоса в стране».