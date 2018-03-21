Израиль рассекретил информацию об уничтожении сирийского ядерного реактора в 2007 году

Израиль рассказал об ударе по сирийскому ядерному реактору в 2007 году (иллюстративное фото)

Израиль снял гриф секретности с информации о военной операции 2007 года, в ходе которой был уничтожен сирийский ядерный реактор.

Как рассказали представители вооруженных сил Израиля, в сентябре 2007 года бомбовый удар израильской авиации уничтожил исследовательский комплекс в пустыне в регионе Дайр-эз-Заур на границе с Ираком, он являлся центральной частью сирийского атомного проекта, сообщает DW.

"Послание, которое несет эта атака, заключается в том, что государство Израиль не допустит создания тех возможностей, которые потенциально угрожают его существованию", - прокомментировали эту информацию в израильском военном ведомстве.

По данным военных, комплекс был уничтожен полностью и не мог быть восстановлен.

Решение об уничтожении реактора "является одним из самых важных, принятых здесь за последние 70 лет", заявили в военном ведомстве, указывая на то, что спустя несколько лет провинция попала в руки Исламского государства, и реактором могли бы завладеть террористы.

В 2011 году МАГАТЭ заявило, что уничтоженный объект "с большой долей вероятности" был ядерным реактором, который строился при помощи со стороны Северной Кореи.