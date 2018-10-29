Израиль продолжил обстрелы в Сирии после крушения российского самолета - СМИ

Израиль продолжил военную операцию в Сирии после крушение российского разведывательного самолета Ил-20 в сентябре, сообщил агентству Reuters высокопоставленный израильский чиновник.

"Армия обороны Израиля нанесла удары в Сирии, в том числе после падения российского самолета. Военная координация с россиянами продолжается на прежнем уровне", - заявил высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.

Главной мишенью ЦАХАЛ на территории Сирии являются иранские объекты. Израиль пытается не допустить военное укрепление Ирана в Сирии.

Напомним, в ночь на 18 сентября российский военный самолет Ил-20 попал под огонь сирийских средств ПВО у побережья Сирии в Средиземном море. В результате авиакатастрофы погибли 15 российских военных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за инцидент на Израиль, поскольку, согласно заявлению россиян, "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля".

В Армии обороны Израиля заявили, что израильские ВВС в ночь на 18 сентября атаковали сирийский военный объект в районе Латакии, с которого, по их данным, должны были переправить в Ливан для Ирана и шиитской группировки Хезболла "высокоточное и смертоносное оружие".

Военные Израиля "полностью возложили ответственность" за сбитый самолет на армию президента Сирии Башара Асада.