США разрешили Финляндии купить новейшую израильскую систему ПРО Праща Давида 3 августа, 11:42 Финляндия получит передовую систему ПРО Праща Давида, которую разработали Израиль и США (Фото:mod.gov.il)

Вашингтон одобрил соглашение о продаже Финляндии передовой системы противоракетной обороны Праща Давида, которая является совместной разработкой США и Израиля.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Израиля, это первое одобрение продажи этой системы вооружений третьей стране. В Тель-Авиве уже назвали соглашение историческим.

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Стоимость сделки составит около 316 млн евро.

Израиль продаст Финляндии систему, которая включает в себя перехватчики, пусковые установки и радары. Финская версия будет производиться в сотрудничестве между отраслями-партнерами в Израиле и США, которые возглавляют компании Rafael и Raytheon.

Также в производстве примут участие и финские предприятия, они будут адаптировать систему под конкретные задачи и подключат ее к местной системе управления.

Праща Давида — это важная составляющая системы многоуровневой противоракетной системы Армии обороны Израиля. Она предназначенная для перехвата баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет большого калибра с дальностью пуска до 300 км.

Предполагается, что Праща Давида в будущем будет способна перехватывать и самолеты.

Эта новейшая система ПРО была приняла на вооружение Израиля в 2017 году, однако первое боевое применение произошло только 10 мая текущего года. Тогда Исламский джихад начал обстреливать израильскую территорию, выпустив до 500 ракет из сектора Газа.