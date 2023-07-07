«Они не слушают даже США». Почему Израиль избегает поддержки Киева и кто оказывает давление на правительство Нетаньяху? Интервью NV с послом Украины 7 июля, 15:45 NV Премиум Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, 5 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Amir Cohen)

Правительство премьера Биньямина Нетаньяху стабильно избегает поддержки Киева и ссылается на сотрудничество с РФ в Сирии, при этом на израильское правительство оказывают давление с разных сторон, в том числе и из Вашингтона, для усиления помощи, рассказал Radio NV Евгений Корнийчук, посол Украины в Израиле.

— Первый вопрос. Мы понимаем, что когда дипломаты делают такие жесткие обращения, это означает, что уже накипело. Так что стало для вас последней каплей для того, чтобы именно так обратиться к правительству Израиля?

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— Смотрите, за последние месяцы произошел ряд событий, который действительно говорит о том, что нынешнее израильское правительство во главе с премьером Нетаньяху выбрало скорее позицию тесного сотрудничества с Российской Федерацией. Я не буду скрывать те аргументы, которые мы выдали в своем обращении. Но триггером для этого, собственно для нашего обращения, послужил тот факт, что господин Нетаньяху накануне в своем интервью The Jerusalem Post заявил, что Израиль не предоставит Украине оружие из соображений сотрудничества с российскими военными в Сирии, а также из соображений безопасности.