Израиль отреагировал на попытки России возложить на страну вину за сбитый Ил-20

Армия обороны Израиля прокомментировала инцидент с российским самолетом Ил-20, который был сбит сирийской ПВО.

На сайте вооруженных сил страны подчеркивается, что Израиль "полностью возлагает ответственность" за сбитый самолет на армию президента Сирии Башара Асада.

"Израиль полностью возлагает ответственность за инцидент на режим Башара Асада, чья армия сбила российский самолет", - говорится в заявлении.

Израильские военные также отметили, что считают причастными к инциденту Иран и террористическую организацию Хезболла.

В ночь на вторник израильская авиация наносила удары по объекту Вооруженных сил Сирии, откуда комплексы для создания точного оружия должны были быть поставлены в Ливан. В Ливане и действует Хезболла, которую Иран снабжает оружием.

Армия Израиля привела четыре аргумента, почему за инцидент с российским самолетом несет ответственность режим Асада.

В частности, они отметили, что сирийские ПВО вели "обширный и неточный огонь", что и стало причиной катастрофы российского Ил-20. В момент, когда сирийские ПВО выпустили ракеты, которые сбили Ил-20, самолеты ВВС Израиля уже находились в израильском воздушном пространстве. Кроме того, во время ударов ВВС Израиля по целям в Латакии, российский Ил-20 находился вне зоны проведения операции.

"Сирийские противовоздушные батареи вели огонь беспорядочно и, насколько мы понимаем, не озаботились подтверждением того, что в небе не было российских самолетов", - добавили в Армии обороны Израиля.

Ранее Минобороны РФ сообщило об исчезновении военного самолета-разведчика Ил-20 с российскими военными на борту в Сирии. В российском оборонном ведомстве отметили, что самолет исчез во время запусков ракет с французского корабля, когда возвращался на базу Хмеймим.

После этого в российском оборонном ведомстве заявили, что российский самолет был сбит С-200 ПВО Сирии.

В Минобороны РФ утверждают, что "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой Минобороны Израиля Авигдором Либерманом "констатировал, что вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне".