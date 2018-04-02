Израиль отказался расследовать столкновения в секторе Газа

Израиль не будет проводить независимое расследование столкновений между палестинскими демонстрантами и израильскими военнослужащими в секторе Газа, заявил израильский министр обороны Авигдор Либерман, передает DW.

"Никакой комиссии по расследованию не будет", - сообщил он, добавив, что планов сотрудничать с подобными структурами у него также нет.

Разобраться в том, что произошло в секторе Газа, ранее потребовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль "страной террора" и призвал Нетаньяху отказаться от политики давления на палестинцев.

Напомним, 30 марта начались столкновения между израильскими военными и палестинцами на границе сектора Газа и Израиля. Ситуация обострилась после того, как там произошла акция протеста. Палестинцы собрались около израильской границы и начали кидать камни и коктейли Молотова в сторону военных. Силовики попытались подавить беспорядки. Жертвами конфликта, по последним данным Организации освобождения Палестины, стали 17 "мирных демонстрантов"- палестинцев. Еще 70 человек, по словам беседовавшего с Reuters неназванного врача, получили ранения. Президент Палестины Махмуд Аббас 1 апреля в связи с этим поручил палестинскому представительству в ООН потребовать созвать экстренное заседание Совбеза.