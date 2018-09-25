25 сентября 2018, вторник

Израиль осудил намерения РФ передать Сирии ЗРК С-300

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ЗРК С-300

ЗРК С-300

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение России передать в распоряжение ПВО Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300 усилит напряженность в регионе.

Об этом премьер-министр сообщил президенту РФ Владимиру Путину, передает ТСН.

"Премьер-министр сказал, что передача передовой системы вооружения в безответственные руки усилит напряженность в регионе", - заявили в пресс-службе Нетаньяху.

24 сентября Минобороны России заявило о намерении в течение двух недель передать ЗРК С-300 в распоряжение ПВО Сирии. Такое решение принято на фоне уничтожения ПВО Сирии российского самолета Ил-20. В результате погибли 15 российских военных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки ЗРК С-300 для нужд ПВО Сирии не направлены против третьих стран.

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон назвал "значительной эскалацией" решение России.

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