Израиль осудил намерения РФ передать Сирии ЗРК С-300

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение России передать в распоряжение ПВО Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300 усилит напряженность в регионе.
Об этом премьер-министр сообщил президенту РФ Владимиру Путину, передает ТСН.
"Премьер-министр сказал, что передача передовой системы вооружения в безответственные руки усилит напряженность в регионе", - заявили в пресс-службе Нетаньяху.
24 сентября Минобороны России заявило о намерении в течение двух недель передать ЗРК С-300 в распоряжение ПВО Сирии. Такое решение принято на фоне уничтожения ПВО Сирии российского самолета Ил-20. В результате погибли 15 российских военных.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки ЗРК С-300 для нужд ПВО Сирии не направлены против третьих стран.
Советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон назвал "значительной эскалацией" решение России.
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования