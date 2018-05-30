Израиль одобрил строительство почти 2000 домов на Западном берегу - СМИ

Правительство Израиля одобрило строительство 1 958 единиц жилья (отдельная часть жилого комплекса) в поселках на Западном берегу реки Иордан, сообщили AFP в неправительственной израильской организации Peace Now.

По информации общественников, возведение около 700 домов получило окончательное одобрение, а остальные прошли первый этап утверждения.

Большинство домов будут находиться в изолированных поселениях за пределами крупных "кварталов", которые правительство стремится сохранить при любом возможном мирном соглашении с палестинцами.

Накануне министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что подаст запрос на немедленное строительство 2500 единиц жилья в Иудее и Самарии.

Израильские поселения на Западном берегу реки Иордан считаются незаконными в соответствии с международными соглашениями.

Напомним, в декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. Из 15 членов Совбеза 14, включая Украину, проголосовали за, и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Это была первая за последние восемь лет принятая резолюция СБ ООН, которая касается израильско-палестинского конфликта.

Вскоре депутаты израильского парламента проголосовали за закон, который должен легализировать поселения, которые построены на Западном берегу реки Иордан.

Создание государства Палестина является приоритетным вопросом в мировой политике. Некоторые страны уже приняли резолюции о признании Палестинского государства. Однако для окончательного разрешения конфликта необходимо продолжение мирных переговоров Израиля и Палестины.