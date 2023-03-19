По Израилю нанесли ракетный удар с территории Сектора Газы 19 марта, 07:44 След от ракеты (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Израиль был обстрелян ракетой, выпущенной с территории Сектора Газы. Отмечается, что ракета попала в открытую местность и упала на юге страны.

Об этом сообщает издание Xinhua, ссылаясь на израильский военных.

По информации израильских СМИ, никаких сообщений о пострадавших и разрушениях в результате атаки не поступало.

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Как отмечает издание, ракетная атака произошла в период обострения напряженности между израильтянами и палестинцами, когда израильские войска убили более 80 палестинцев, а 14 израильтян погибли во время атак палестинских боевиков с начала этого года.

На этой неделе четверо палестинцев, включая подростка, были убиты во время израильского военного рейда в городе Дженин на Западном берегу, после рейда палестинский исламский джихад пообещал отомстить, добавляет издание.

Ожидается, что напряжение обострится в ближайшие дни, когда священный для мусульман месяц Рамадан и еврейский недельный праздник Песах будут совпадать в датах в апреле.