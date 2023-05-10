Палестинцы выпустили 270 ракет по Израилю, 62 перехватил Железный купол 10 мая, 19:37 ПВО Израиля (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

В среду, 10 мая, палестинцы в секторе Газа выпустили по Израилю 270 ракет и минометных снарядов.

Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает The Times of Israel.

По данным армии, 205 снарядов пересекли границу. Система противовоздушной обороны Железный купол перехватила 62 ракеты, а три упали в городах. Как сообщает ЦАХАЛ, остальные приземлились на открытых территориях и не нанесли ущерба.

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Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что около 30% запусков ракет Исламского джихада были неудачными — почти треть ракет взорвались на территории сектора Газа. По данным военной разведки, ХАМАС на этом этапе не участвует в обстрелах. ВВС ЦАХАЛа уничтожили с начала обстрела около 40 пусковых установок ракетчиков Джихада.

Военные заявляют, что нанесли удары по 53 отдельным объектам. Всего в них входят 104 объекта, принадлежащих Исламскому джихаду.

«За последние несколько часов из Газы по Израилю были выпущены сотни ракет. Мы защитим наших граждан от тех, кто пытается нанести нам вред», — говорится в сообщении МИД Израиля.

Как пишет Israel Info, обстрелы — это ответ на ликвидацию Израилем трех командиров военного крыла Исламского джихада в секторе Газа более суток назад.

В то же время, Израиль второй день подряд также обстреливает Сектор Газы. По меньшей мере, трое палестинцев погибли во время последних воздушных атак, сообщает Аль-Джазира. Таким образом, количество погибших за два дня израильских бомбардировок возросло до 20, включая детей. По меньшей мере, 42 человека получили ранения, сообщают палестинские чиновники из сферы здравоохранения.