Израиль подвергся обстрелу со стороны сектора Газа, есть пострадавшие 2 мая, 19:46 Последствия обстрела Израиля (Фото:REUTERS/Amir Cohen)

Во вторник, 2 мая, из сектора Газа было выпущено около 25 ракет по территории Израиля.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Сообщается, что около 25 ракет было выпущено из сектора Газа в сторону южного Израиля, причем две ракеты попали на территорию города Сдерот. В результате атаки пострадали по меньшей мере семь человек.

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По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), четыре ракеты были перехвачены, 16 упали на открытом пространстве, а две попали в городские районы: одна — в строительную площадку, другая — во двор жилого дома.

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Как отмечает издание, базирующиеся в Газе палестинские террористические группировки ХАМАС и Исламский джихад взяли на себя ответственность за ракетный обстрел.

В ночь на пятницу, 7 апреля, Израиль нанес авиаудары по объектам в Ливане и секторе Газа — после того, как обвинил исламистское движение ХАМАС в самых массированных ракетных ударах по израильской территории за 17 лет.