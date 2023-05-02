Израиль подвергся обстрелу со стороны сектора Газа, есть пострадавшие
Последствия обстрела Израиля (Фото:REUTERS/Amir Cohen)
Во вторник, 2 мая, из сектора Газа было выпущено около 25 ракет по территории Израиля.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Сообщается, что около 25 ракет было выпущено из сектора Газа в сторону южного Израиля, причем две ракеты попали на территорию города Сдерот. В результате атаки пострадали по меньшей мере семь человек.
По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), четыре ракеты были перехвачены, 16 упали на открытом пространстве, а две попали в городские районы: одна — в строительную площадку, другая — во двор жилого дома.
Как отмечает издание, базирующиеся в Газе палестинские террористические группировки ХАМАС и Исламский джихад взяли на себя ответственность за ракетный обстрел.
В ночь на пятницу, 7 апреля, Израиль нанес авиаудары по объектам в Ливане и секторе Газа — после того, как обвинил исламистское движение ХАМАС в самых массированных ракетных ударах по израильской территории за 17 лет.