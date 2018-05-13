Израиль назвал место проведения конкурса Евровидение - 2019

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал место проведения конкурса Евровидение, которое в 2019 году пройдет в Израиле.

"Нетте, ты принесла большое уважение Израилю! В следующем году, в Иерусалиме!" - цитирует Нетаньяху The Jerusalem Post.

Министр по вопросам Иерусалима Зеев Элкин добавил, что он "счастлив, что в следующем году мы будем принимать участников Евровидения".

12 мая, в Лиссабоне завершился финал песенного конкурса Евровидение 2018. Победу завоевала конкурсантка из Израиля – Нетта Барзилай с песней Toy.

В гранд-финале Евровидения 2018 выступили представители 26 стран – десять победителей первого полуфинала, десять победителей второго полуфинала, участники из стран Большой пятерки – Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции, а также страны-хозяйки Евровидения Португалии, которые по правилам конкурса прошли в финал автоматически.

Участник от Украины Melovin (Константин Бочаров) своей композицией Under the Ladder открывал финал Евровидения 2018. Его выступление в буквальном смысле зажгло сцену крупнейшего стадиона Лиссабона.

Смотрите также