Израиль нанес удар по военному объекту ХАМАС в секторе Газа  

Авиаудар стал ответом на провокации боевиков

Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по цели на территории принадлежащего ХАМАС – палестинскому исламистскому движению – военного комплекса в секторе Газа. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на армию Израиля.

Сообщается, что авиаудар стал ответом на попытку боевиков ХАМАСа пересечь границу и пронести с собой самодельное взрывное устройство.

Израильские военные заявили, что "со всей серьезностью" относятся к попыткам ХАМАСа превратить границу в зону боевых действий.

Напомним, 30 марта начались столкновения между израильскими военными и палестинцами на границе сектора Газа и Израиля. 6 апреля на границе Израиля с сектором Газа вспыхнули новые столкновения.

Ранее сообщалось, что 7 апреля умер палестинский журналист Ясер Муртаджа, которого израильские силы ранили во время массовой демонстрации на юге сектора Газа.