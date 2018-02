Израиль нанес ответный авиаудар по сектору Газа

Израиль нанес авиаудар по подземной инфраструктуре в южной части сектора Газа в ответ на обстрел своих территорий.

Как сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля, авиаудар нанесли истребители IAF.

Ответственность за ракетный обстрел накануне Израиль возложил на ХАМАС.

