Израиль нанес два авиаудара по сектору Газа за сутки

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Удары были нанесены в ответ на ракетный обстрел из сектора Газы
Фото: Start.bg

Удары были нанесены в ответ на ракетный обстрел из сектора Газы

ВВС Израиля второй раз за сутки нанесли авиаудар по сектору Газа после ракетных обстрелов израильской территории со стороны анклава, передает местное издание Haaretz.

Согласно сообщению, ракеты атаковали муниципалитет Шаар-ха-Негев вечером в пятницу, 2 февраля. В ответ на атаки израильская авиация нанесла удары по позициям членов палестинского движения Хамас в южной части сектора Газа.

"В ответ на ракету, выпущенную минувшим вечером по югу Израиля, самолеты атаковали комплекс Хамас, состоящий из двух военных зданий в южной части сектора Газа", - сообщает пресс-служба израильской армии на своей странице в Twitter.

Предыдущий авиаудар был нанесен по Газе в четверг ночью после ракетного пуска в сторону Израиля. ВВС разбомбили блокпост Хамас.

Военные Израиля заявили, что Хамас несет ответственность за все проявления насилия в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Израиль закрыл последний КПП на границе с Газой.

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